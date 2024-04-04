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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:54

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В Мангистау выросли цены на услуги железнодорожного транспорта

Услуги железнодорожного транспорта в стране подорожали на 7% за год. В Мангистау цены выросли на 5%, сообщают аналитики Ranking.kz.

Фото из архива
По итогам февраля текущего года по данным Ranking.kz, цены на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в Казахстане выросли на 7,3% в годовой динамике. В том числе проезд в пригородном поезде подорожал на 7,6%, в купейном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 7%, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения — на 7,1%.

В региональном разрезе наибольшее удорожание в секторе было зарегистрировано в Жетысуской области: плюс 14% за год. Среди регионов-антилидеров также оказались Шымкент (плюс 13,8%) и Восточно-Казахстанская область (плюс 13,6%).

Наименьшее удорожание было зафиксировано в Улытауской (плюс 3,2% за год), Алматинской (плюс 3,3%) и Мангистауской (плюс 5%) областях. В Акмолинской области цены остались на уровне прошлого года.

В Мангистау выросли цены на услуги железнодорожного транспорта



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