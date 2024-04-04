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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:59

Просмотров: 563

В Мангистау пройдут военные учения пяти стран

Сегодня, 4 апреля 2024 года, в Актау прошла конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024» с участием представителей Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

Фото mod.gov.az
На сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается, что согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в Актау состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024».

- На конференции, в которой принимала участие и азербайджанская делегация, был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами. Отметим, что на учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне «Оймаша» Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по «Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов», - сообщается в ведомстве.



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