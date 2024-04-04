В Мангистау пройдут военные учения пяти стран

- На конференции, в которой принимала участие и азербайджанская делегация, был обсужден ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами. Отметим, что на учениях, которые пройдут в июле текущего года на учебном полигоне «Оймаша» Республики Казахстан, а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря, будут осуществлены действия по «Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов», - сообщается в ведомстве.



На сайте Министерства обороны Азербайджана отмечается , что согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в Актау состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений «Бірлестік-2024».