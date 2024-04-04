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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:20

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Участок дороги между Атырауской областью и Бейнеуским районом временно закрыли из-за паводков

Оперативную информацию об ограничении движения в Мангистауской области предоставили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото «ҚазАвтоЖол»
АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что сегодня, 4 апреля 2024 года, около 16:00 в Мангистауской области из-за паводков временно закрыли участок дороги.

- В связи с переливом талых вод на проезжую часть автодороги Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, км. 210-220, на участке границы Атырауской области - поселок Боранкул в Бейнеуском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств,- сообщает АО «НК «ҚазАвтоЖол».


Ранее сообщалось, что сегодня, 4 апреля 2024 года, около 09:50 на автодороге А-33 Доссор-Кульсары на 101-м километре из-за выхода воды из русла реки Жем произошел перелив воды (длина 130 м, высота 1-3 см) через дорогу.



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