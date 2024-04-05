На таможенных пунктах пропуска в Мангистау внедрена автоматизированная система электронной очереди



- Для этого необходимо пройти по ссылке cgr.qoldau.kz , зарегистрироваться и войти в приложение «CarGoRuqsat», выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы, заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки нужно своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы, - сообщили в ведомстве.

- На сегодняшний день система бронирования электронной очереди в Мангистауской области успешно реализована на таможенных постах «Тажен» (государственная граница с Республикой Узбекистан) и «Темир-баба» (государственная границе с Республикой Турменистан), - отметили в ведомстве.



В ДГД области сообщили, что перевозчики, планирующие выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, должны забронировать место в электронной очереди посредством приложения «CarGoRuqsat».Система «CarGoRuqsat» обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.