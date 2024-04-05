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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:13

Просмотров: 311

На таможенных пунктах пропуска в Мангистау внедрена автоматизированная система электронной очереди

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области информирует о внедрении системы электронной очереди «CarGoRuqsat» на автомобильных пунктах пропуска «Темир-баба» и «Тажен», которая позволяет предварительно забронировать очередь и автоматизировать процесс проверки документов.

Фото kapital.kz
В ДГД области сообщили, что перевозчики, планирующие выезд с территории Казахстана через автомобильные пункты пропуска, должны забронировать место в электронной очереди посредством приложения «CarGoRuqsat».

- Для этого необходимо пройти по ссылке cgr.qoldau.kz, зарегистрироваться и войти в приложение «CarGoRuqsat», выбрать пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы, заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве. После одобрения заявки нужно своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы, - сообщили в ведомстве.

Система «CarGoRuqsat» обеспечивает оперативность и прозрачность прохождения границы, способствует недопущению скоплений грузовых автомашин, позволяет органам госдоходов в автоматическом режиме применять систему управления рисками.

- На сегодняшний день система бронирования электронной очереди в Мангистауской области успешно реализована на таможенных постах «Тажен» (государственная граница с Республикой Узбекистан) и «Темир-баба» (государственная границе с Республикой Турменистан), - отметили в ведомстве.



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