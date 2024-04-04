Жителей Актау предупредили о штрафе в 3 миллиона тенге за неявку в военкомат по повестке

- Просим граждан, получивших электронные или бумажные приглашения, прийти по собственному желанию, - сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что, согласно статье 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан, гражданам, получившим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф в размере 3 млн 63 тыс. тг или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.