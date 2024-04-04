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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:31

Просмотров: 707

Жителей Актау предупредили о штрафе в 3 миллиона тенге за неявку в военкомат по повестке

В управлении по делам обороны Актау предупредили жителей об уголовной ответственности за уклонение от повестки в военкомат и крупном штрафе.

Фото orda.kz
В ведомстве сообщили, что, согласно статье 387 Уголовного кодекса Республики Казахстан, гражданам, получившим повестку и не явившимся в военкомат, грозит штраф в размере 3 млн 63 тыс. тг или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

- Просим граждан, получивших электронные или бумажные приглашения, прийти по собственному желанию, - сообщили в ведомстве.


За подробной информацией жители города могу обратиться в управление по делам обороны Актау по адресу: 32В микрорайон, корпус 21. Контактный телефон: 8 (7292) 33-00-73.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 20:19
Какая вменяемая мать захочет отдать в нашу армию ! Наведите сначала порядок , чтоб такого страха не было за жизнь и здоровье ребенка !
 
 

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