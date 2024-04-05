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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:57

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Животным нужна стерилизация и вольеры: зоозащитники Мангистау обратились за помощью

Волонтёры группы «Пушистое счастье Актау» вынуждены обратиться за помощью к жителям Мангистау. По словам зоозащитников, десятки их питомцев нуждаются в стерилизации и строительстве «домиков» для жилья.

фото с сайта lost-buddha.livejournal.com
Татьяна, активистка группы волонтеров «Пушистое счастье», рассказала, что под их опекой находятся несколько десятков собак и кошек, часть из которых подросли и нуждаются в стерилизации, которая позволяет сократить популяцию бездомных животных, исключить возможность агрессивного поведения бродячих собак.

«Приют нуждается в стерилизация уже подросших животных, которые ранее были спасены нами в юном возрасте. Мы надеемся на помощь горожан и всех неравнодушных людей. Стерилизации подлежат 13 собак, у каждой из них своя история и имя. Это Рататуй, Одри, Фокс, Агата, Рэй и другие. Стоимость их стерилизации - от 23 тысяч тенге и выше. Зависит от веса животного. Если брать по минимальным суммам, то уже выходит 299 тысяч тенге. Плюс 3 кошки и 4 кота. Они обойдутся в 50 тысяч в общем. Таким образом, необходимо порядка 350 тысяч тенге на стерилизацию», - рассказала активист группы волонтеров «Пушистое счастье» Татьяна.


Всего в приюте у «Пушистого счастья» 47 собак и 56 кошек. Кормить всех подопечных приходится ежедневно.

«Конечно, необходимо и питание: крупы, макароны, мясо. Помимо прочего, нужны строительные материалы для вольеров, а также свободные руки. Сейчас всем этим хозяйством занимается одна женщина, это все очень сложно. В строительстве заняты всего 2 рабочих, и то - один уехал, вернется через 10 дней. Мы вынуждены обратиться к населению, всем, кто не пройдет мимо, заблаговременно огромное спасибо», - рассказали волонтеры.




Реквизиты для помощи: Карта Каспий Голд, Татьяна Т.: +7708 829 0837, № карты 4400 4302 0283 3726



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