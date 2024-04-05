В Мангистау с фальшивыми дипломами работали 18 тренеров

фото с сайта Антикоррупционной службы Мангистауской области
Помимо фальшивых документов проверка «обнажила» ряд других проблем в области спорта.
«Всестороннее изучение вопросов финансирования в сфере спорта выявило несколько коррупционных рисков по освоению финансов, необоснованной выплате заработной платы, отрицательной переоценке рабочего времени, выплате бюджетных средств по видам спорта, не относящимся к государственному спортивному заказу, завышению заработной платы спортсменов и тренеров», - сообщается на официальном сайте Антикоррупционной службы Мангистауской области.
В соответствии с трудовым законодательством, все они освобождены от занимаемых должностей, также проведены другие соответствующие мероприятия.
«Всестороннее изучение вопросов финансирования в сфере спорта выявило несколько коррупционных рисков по освоению финансов, необоснованной выплате заработной платы, отрицательной переоценке рабочего времени, выплате бюджетных средств по видам спорта, не относящимся к государственному спортивному заказу, завышению заработной платы спортсменов и тренеров», - сообщается на официальном сайте Антикоррупционной службы Мангистауской области.
В соответствии с трудовым законодательством, все они освобождены от занимаемых должностей, также проведены другие соответствующие мероприятия.