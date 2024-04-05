Благоустроить территорию вдоль канала пообещал жителям аким Умирзака

«Этот канал не ремонтировали уже несколько лет. Нужно построить ограждение. Когда его отремонтируют?» - спросил сельчанин.



«На определенной территории канала можно выполнять строительно-монтажные работы по укладке брусчатки, установить фонари, скамейки, детскую игровую площадку и построить мост. По благоустройству канала в ближайшее время будет представлена отчетная документация. Считаю, что депутаты областного и городского маслихатов поддержат данный проект», - сказал аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев.



«В настоящее время население села Умирзак составляет около 8 тысяч человек. В селе возводится ряд социальных объектов. В прошлом году в жилом массиве «Оймаша» открылся спортивный комплекс. В 2023 году в жилом массиве «Рауан» в рамках проекта «Комфортная школа» по заказу Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» начато строительство школы на 300 мест», - сказал депутат Актауского городского маслихата Еркин Онгалбаев.

На совещании жители затронули вопрос благоустройства канала, который проходит вдоль жилого массива «Ақ желкен». По словам жителей, это место представляет опасность для детей.Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев сообщил, что будет представлена отчетная документация по благоустройству данного канала.На совещании областные и городские депутаты отчитались перед избирателями по проделанной работе в прошлом году. Так, в 2023 году в жилом массиве «Ақ желкен» построено 2 футбольных поля и 2 площадки для воркаута. А в жилом массиве «Оймаша» введено в эксплуатацию одно футбольное поле и одна площадка для воркаута.