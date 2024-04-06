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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:08

Просмотров: 123

Более 550 миллиардов: депутаты утвердили уточненный бюджет на 2024 год в Мангистау

Пятого апреля на очередной X сессии областного маслихата депутаты утвердили уточненный бюджет Мангистауской области на 2024 год, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
Изменения в бюджет, согласно поручению акима Мангистауской области, направлены на реализацию социальных приоритетных расходов региона. Основную долю, или более 60% структуры бюджета, составляют расходы на социальную сферу.

Как отметила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Марина Альбекова, в целом уточнение бюджета проводится за счет свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года и перевыполнения доходной части бюджета 2024 года.

«Бюджет области на 2024 год с учетом уточнения составил 554,3 млрд тенге, в том числе доходы местного бюджета - 288,6 млрд тенге, трансферты и кредиты из республиканского бюджета - 130,1 млрд. тенге и субвенции - 135,6 млрд тенге. Уточнением запланированы дополнительные расходы на сферы образования, здравоохранения, занятости и молодежи. Увеличены расходы на социальные выплаты гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, общественные работы, текущие и капитальные ремонты, а также материально-техническое оснащение организаций. Также, в целях обеспечения занятости молодежи в период летних каникул, количество студентов по программе «Жасыл ел» увеличено с 1460 до 2854 человек», - проинформировала Марина Альбекова.


Расходы сферы жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог направлены на приобретение мусорных контейнеров, поэтапную установку спортивных и игровых площадок в населенных пунктах районов и городов, укрепление материально-технической базы коммунальных предприятий, ремонт фасадов и кровли многоквартирных жилых домов.

Отмечается рост расходов на субсидирование, где за счет увеличения социально значимых маршрутов обеспеченность населения автобусами составит 80%.

Кроме того, для продолжения региональной программы «Маңғыстау жастары» уточнением выделены денежные средства на обеспечение жильем молодежи области. С учетом средств прошлого года, в этом году жильем будут обеспечены 80 молодых специалистов бюджетной сферы.

Дополнительные средства направлены на развитие предпринимательства и сельского хозяйства. В соответствии с поручением Правительства увеличен объем субсидирования процентной ставки кредитов малого и среднего бизнеса.

«Одним из главных факторов социально-экономического развития регионов является развитие инфраструктуры. Расходы бюджета развития уточнением увеличены на 41%, в первую очередь учтены софинансирование проектов, проведенных за счет средств республиканского бюджета, на строительство завершаемых или продолжаемых новых 130 проектов и на разработку ПСД 59 проектов. В том числе для решения вопросов бесперебойного и качественного снабжения региона питьевой водой, теплом, газом и электроэнергией предусмотрены средства на приоритетные проекты. Кроме того, в целях дальнейшего улучшения качества жизни и благосостояния населения, в рамках программы «Ауыл-ел бесігі» запланированы средства на завершение и продолжение строительства внутрипоселковых дорог, среднего ремонта автомобильных дорог и проектов социальной сферы», - дополнила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Марина Альбекова.


На сессии Нурлан Ногаев выразил необходимость эффективного использования средств из местного бюджета для достижения конечных целей, направленных на улучшение социально-экономического развития региона.

«Эффективное использование бюджета - это не просто финансовая стратегия, это обязательство перед населением. Время и ресурсы - наши самые ценные активы, и мы обязаны использовать их с максимальной эффективностью. Недостаточно просто осваивать деньги - важно понимать, как эти расходы влияют на жизнь людей и на развитие общества в целом. Эффективное использование бюджета не только способствует экономическому росту, но и создает основу для устойчивого социального развития. Каждое решение о расходах должно быть тщательно обдумано и основано на стратегических целях и потребностях наших граждан», - сказал Нурлан Ногаев.



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