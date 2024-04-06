Шестикилограммового малыша родила многодетная мать в Актау

- Врачи после осмотра выявили, что у роженицы очень большой плод. Предполагалось, что вес ребенка около пяти килограммов. Врачи собрали консилиум и решили, что женщине нужно рожать путем кесарева сечения. Операция прошла успешно. На свет появился здоровый мальчик весом 6 килограммов 200 граммов. Подобные случаи являются редкостью, ведь рождение младенцев с таким внушительным весом – это исключительное явление, - отметили в пресс-службе областной больницы.

В перинатальном центре Мангистауской областной многопрофильной больницы вчера, 5 апреля, родился малыш весом 6 килограммов 200 граммов.Многодетной маме 32 года. Крупный малыш - четвертый ребенок в семье.Как заверила заместитель директора по родовспоможению и детству Юлия Досаханова, мама с новорожденным чувствуют себя хорошо.Напомним, 8 марта в Актау родился младенец-гигант с весом 5 380 граммов.На праздник Наурыз, 22 марта, в областном центре появился на свет малыш-богатырь весом 5450 граммов.