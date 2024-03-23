Малыш-богатырь родился на Наурыз в Актау

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Всего по области родились 35 малышей, из них 20 мальчиков и 15 девочек. Больше всего новорожденных в перинатальном центре – 19, из которых 12 мальчиков и семь девочек.
Ребенок с наименьшим весом - 1890 граммов - девочка. Самым крупным стал мальчик - 5450 граммов.
Напомним, 8 марта в Актау родился младенец-гигант с весом 5 380 граммов.
Ребенок с наименьшим весом - 1890 граммов - девочка. Самым крупным стал мальчик - 5450 граммов.
- Все роды прошли благополучно. Мамы и дети чувствуют себя удовлетворительно, - сообщили в областном перинатальном центре.
Напомним, 8 марта в Актау родился младенец-гигант с весом 5 380 граммов.
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