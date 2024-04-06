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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:33

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В пострадавшие от паводков регионы Казахстана направят вице-премьеров – Токаев

Соответствующее поручение глава государства Касым-Жомарт Токаев дал в ходе своего обращения к казахстанцам. Об этом сообщает Акорда.

Фото: Акорда
Вице-премьеры будут находиться в регионах, пострадавших от паводков, до стабилизации ситуации.

- Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации.

Информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.

Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники.

В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества.

Прошу граждан доверять только официальным источникам информации.

Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.

В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества.

Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!, - сказал президент.


Напомним, сегодня, 6 апреля, из-за тяжелой ситуации с паводками глава государства выступил с обращением к казахстанцам. Происходящее в стране он назвал природной катастрофой. Подробнее по ссылке.



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