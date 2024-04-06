В пострадавшие от паводков регионы Казахстана направят вице-премьеров – Токаев

- Поручаю направить в регионы, где сохраняется сложная паводковая ситуация, вице-премьеров для координации работы со стороны Правительства. Они будут находиться там до нормализации ситуации.



Информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах.



Обращаюсь к средствам массовой информации, лидерам мнений и блогерам: не распространяйте непроверенную информацию, которая способствует возникновению паники.



В такой ситуации особое значение имеют действия, направленные на консолидацию власти и общества.



Прошу граждан доверять только официальным источникам информации.



Выражаю благодарность спасателям, полицейским, волонтерам и всем неравнодушным гражданам, вовлеченным в борьбу со стихией.



В этот сложный для страны момент как никогда важны единство и сплоченность нашего общества.



Уверен, вместе мы обязательно преодолеем эту стихию!, - сказал президент.

Вице-премьеры будут находиться в регионах, пострадавших от паводков, до стабилизации ситуации.Напомним, сегодня, 6 апреля, из-за тяжелой ситуации с паводками глава государства выступил с обращением к казахстанцам. Происходящее в стране он назвал природной катастрофой. Подробнее по ссылке