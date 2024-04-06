Более 700 000 тенге выплатили сообщившим о фактах коррупции в Мангистау

Общая сумма вознаграждения составила более 700 000 тенге.Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства, то есть информация о нем является государственной тайной.