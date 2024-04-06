Более 700 000 тенге выплатили сообщившим о фактах коррупции в Мангистау

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Общая сумма вознаграждения составила более 700 000 тенге.
Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства, то есть информация о нем является государственной тайной.
Лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях, поощряются следующим образом:
- по административным делам - 110 тысяч тенге (30 МРП);
- по уголовным делам выплачивается вознаграждение от 147 тысяч тенге до 14,7 миллионов тенге (с 40 МРП до 4000 МРП).
Согласно Закону РК «О противодействии коррупции», лицо, сообщившее о таких случаях, не только поощряется денежными средствами, но и находится под защитой государства, то есть информация о нем является государственной тайной.
Лица, сообщившие о коррупционных правонарушениях, поощряются следующим образом:
- по административным делам - 110 тысяч тенге (30 МРП);
- по уголовным делам выплачивается вознаграждение от 147 тысяч тенге до 14,7 миллионов тенге (с 40 МРП до 4000 МРП).
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