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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:59

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Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау

В Бейнеуской центральной районной больнице работает врачебный штаб, передает управление здравоохранения Мангистауской области.

Фото предоставили в управлении здравоохранения Мангистауской области
В связи со стихийным бедствием в Кульсары, 38 пациентов, получающих лечение в Жылыойской районной больнице, доставили в Бейнеускую центральную районную больницу.

Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау


Среди них пять больных находятся в хирургическом отделении, 12 - в инфекционном, двое - в терапевтическом, двое - в кардиологическом, пятеро - в неврологическом, 10 - в родильном и двое - в детском.

Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау


В настоящее время врачебный штаб управления здравоохранения проводит соответствующее лечение и полностью контролирует их состояние.

Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау

Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау

Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау



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