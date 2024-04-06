Рожениц из зоны бедствия доставили в Мангистау

В связи со стихийным бедствием в Кульсары, 38 пациентов, получающих лечение в Жылыойской районной больнице, доставили в Бейнеускую центральную районную больницу.Среди них пять больных находятся в хирургическом отделении, 12 - в инфекционном, двое - в терапевтическом, двое - в кардиологическом, пятеро - в неврологическом, 10 - в родильном и двое - в детском.В настоящее время врачебный штаб управления здравоохранения проводит соответствующее лечение и полностью контролирует их состояние.