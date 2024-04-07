Как в Актау помогают пострадавшим от паводков в Кульсары

Эвакуированных в Актау из зоны бедствия жителей Атырауской области размещают в общежитии технологического колледжа сервиса в 17 микрорайоне. Для спасенных подготовлено 500 мест.Здесь предоставляют все условия для проживания, включая трехразовое питание, которым обеспечивает городской отдел предпринимательства.На 6 апреля было зарегистрировано более 200 человек, больше половины из них - несовершеннолетние.Корреспонденту Lada.kz удалось пообщаться с жителями Кульсары. Им пришлось бросить свои дома, взяв только самое необходимое.К примеру, Акбота Жусипбаева с мужем и двумя детьми выехали поздним вечером 5 апреля из Кульсары и утром, 6 апреля, были уже в Актау.Как она говорит, их тепло встретили и разместили в общежитии, накормили. Она благодарит мангистаусцев за поддержку в трудную минуту.41-летний Серик Тажибаев, который отказался фотографироваться, приехал в Актау с женой и пятью сыновьями. Самый старший учится в 10 классе, а самый младший ходит во 2 класс. Их дом также затопило, уровень воды достиг подоконника. После первого сигнала сирены их предупредили, что идет эвакуация. Семья взяла предметы первой необходимости и покинула родной город.Уехать из Кульсары пришлось и семейству Мусагали Бекета. Вода еще не подошла к их дому, но они были вынуждены покинуть его. С женой и двумя сыновьями своим ходом вечером того же дня добрались до Актау. Семья остановилась у своих родственников. В новостях Мусагали Бекет узнал, что открыт эвакуационный пункт в 17 микрорайоне и 6 апреля прибыл в него.По словам пострадавших, с начала эвакуации в Кульсары стали орудовать мародеры.Люди переживают за то, что стены в домах заплесневеют, подмоет фундамент, изменится конструкция, тем самым, жилье станет непригодным и может возникнуть вероятность обрушения.Как говорит директор технологического колледжа сервиса Кадырбек Абдуллаев, для пострадавших созданы все условия.В комнатах имеются раковины, душевая и туалет.На втором этаже в буфете подготовили холодильник и микроволновую печь.Как заверил Кадырбек Абдуллаев, помощь волонтеров и жителей Актау пока не требуется.С пострадавшими от паводков накануне пообщался аким Актау. Улугбек Тналиев сообщил, что специальные пункты эвакуации функционируют также в селах Боранкул, Бейнеу, Шетпе, Мунайлинском районе - они оснащены всем необходимым.Заместитель прокурора Актау Берик Ходжаев отметил, что для предоставления правовой поддержки эвакуированным гражданам ежедневно в общежитии будут находиться дежурные прокуроры.