Нет мест: прием эвакуированных граждан в селе Боранкул приостановили

- Поскольку село Боранкул находится ближе к Атырауской области, в отличии, например, Бейнеу, многие эвакуированные предпочли бы остаться здесь. Однако все доступные места уже заняты. Мы призываем наших граждан обратиться за помощью в эвакуационные пункты, расположенные в Актау, Жанаозене, Бейнеу, Тупкараганском, Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах. В каждом из них имеются свободные спальные места, а также организовано питание. Мы просим всех проявить понимание и не создавать ажиотаж, - обратился к населению аким села Боранкул Галымжан Баймаганбетов.

В село Боранкул было эвакуировано более 6000 жителей Атырауской области. Все они получили спальные места и питание. Однако, учитывая ограниченные местные ресурсы, увеличение числа людей, которых можно разместить, невозможно. Жителям Атырауской области рекомендуют обращаться за помощью в эвакуационные пункты, расположенные в Актау и районах.Эвакуационные пункты расположены во всех районах и городах региона. Узнать их точный адрес и месторасположение можно, позвонив в call-центры, которые работают круглосуточно.