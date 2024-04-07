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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:21

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Нет мест: прием эвакуированных граждан в селе Боранкул приостановили

Жителям Атырауской области области рекомендуют обращаться в эвакуационные пункты в Актау и районах, передает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

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В село Боранкул было эвакуировано более 6000 жителей Атырауской области. Все они получили спальные места и питание. Однако, учитывая ограниченные местные ресурсы, увеличение числа людей, которых можно разместить, невозможно. Жителям Атырауской области рекомендуют обращаться за помощью в эвакуационные пункты, расположенные в Актау и районах.

- Поскольку село Боранкул находится ближе к Атырауской области, в отличии, например, Бейнеу, многие эвакуированные предпочли бы остаться здесь. Однако все доступные места уже заняты. Мы призываем наших граждан обратиться за помощью в эвакуационные пункты, расположенные в Актау, Жанаозене, Бейнеу, Тупкараганском, Каракиянском, Мангистауском и Мунайлинском районах. В каждом из них имеются свободные спальные места, а также организовано питание. Мы просим всех проявить понимание и не создавать ажиотаж, - обратился к населению аким села Боранкул Галымжан Баймаганбетов.


Эвакуационные пункты расположены во всех районах и городах региона. Узнать их точный адрес и месторасположение можно, позвонив в call-центры, которые работают круглосуточно.

Контактный номер call-центра акимата Актау: +7 (7292) 33-65-04, + 7 776 502-39-99.

Контактный номер call-центра по Жанаозену: +7 (701) 226-02-11 (Медеу).

Контактный номер call-центра по Мунайлинскому району: +7 (778) 126-82-84 (Иса), +7 (778) 985-14-25 (Айдынбек).

Контактный номер call -центра по Каракиянскому району: +7 (775) 132-79-97 (Асылбек), +7 (701) 653-07-98 (Турсынбек).

Контактный номер call -центра по Тупкараганскому району: +7 (702) 682-81-37 (Советхан).

Контактный номер call -центра по Мангистаускому району: +7 (72931) 50-4-78, +7 (701) 666-45-68 (Айдос), +7 (778) 221-81-06 (Аманбек).

Контактный номер call-центра по Бейнеускому району: +7 (7292) 2-20-42, +7 (707) 815-01-90 (Саламат), +7 (702) 120-06-03 (Ерлан).




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