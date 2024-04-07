Школы заняты пострадавшими от потопа: на «дистанционку» переходят дети одного из сел в Мангистау

- Дистанционные занятия пройдут на платформе ZOOM. Учителя будут проводить занятия на своих рабочих местах. Такой опыт у нас уже есть, проблем не должно быть, - сказала руководитель управления образования Мангистауской области Динара Жумашева.

Занятия для учащихся из 15 школ Бейнеуского района будут проводиться в онлайн формате в связи с открытием эвакуационных пунктов в учебных заведениях для жителей Жылыойского района Атырауской области.Такое решение принято для обеспечения безопасности детей. Всего в 15 школах обучается 16 039 учеников.Формат онлайн обучения будет проводиться с 8 по 12 апреля. В случае изменения режима учебы родителям и школьникам будет сообщено дополнительно.