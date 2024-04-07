Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать

Качели «Трио» стоимостью 2,5 миллиона тенге уже не раз подвергались нападкам хулиганов. Горожане считают, что на потраченную властями сумму можно было бы приобрести объекты более высокого качества.Дети вынуждены кататься на качелях с почти оторванными цепями.В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства говорят, что рассматривают вариант полного демонтажа «Трио».К слову, это единственные качели, которые остались из двух уже демонтированных – на набережной 15 микрорайона и у флагштока в 12 микрорайоне.