Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 07 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:50

Просмотров: 0

Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать

Чиновники рассматривают вероятность демонтажа качелей «Трио» с площади «Ынтымак» в 11 микрорайоне.

Фото автора
Качели «Трио» стоимостью 2,5 миллиона тенге уже не раз подвергались нападкам хулиганов. Горожане считают, что на потраченную властями сумму можно было бы приобрести объекты более высокого качества.

Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать


Дети вынуждены кататься на качелях с почти оторванными цепями.

Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать


В Актауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства говорят, что рассматривают вариант полного демонтажа «Трио».

Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать


К слову, это единственные качели, которые остались из двух уже демонтированных – на набережной 15 микрорайона и у флагштока в 12 микрорайоне.

Качели за 2,5 миллиона тенге на площади в Актау могут демонтировать



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика