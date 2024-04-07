Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау

- Он взял на себя обязательство, что недостатки будут устранены в течение трех-пяти дней, - заверили в пресс-службе акимата.

Сельчане обращаются к местным исполнительным органам для решения проблем со скопившимся мусором на одной из улиц. С приходом сильных ветров он разлетается по селу. Отходы привлекают бродячих собак. Ситуация не меняется уже год, ее не решают.В пресс-службе Мунайлинского районного акимата сообщили, что мусор на указанной территории собственник земельного участка №142 засыпал с целью поднятия уровня.Ранее его уже предупреждали и проводили разъяснительную беседу, но спустя время он снова взялся за старое, заваливая участок мусором.Чиновники вместе с участковым инспектором встретились с землевладельцем.