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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:20

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Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау

Жители села Кызылтобе-2 пожаловались на крупную свалку, которую наблюдают у магазина «Оркен» на протяжении года.

Фото Lada.kz
Сельчане обращаются к местным исполнительным органам для решения проблем со скопившимся мусором на одной из улиц. С приходом сильных ветров он разлетается по селу. Отходы привлекают бродячих собак. Ситуация не меняется уже год, ее не решают.

Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау


В пресс-службе Мунайлинского районного акимата сообщили, что мусор на указанной территории собственник земельного участка №142 засыпал с целью поднятия уровня.

Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау


Ранее его уже предупреждали и проводили разъяснительную беседу, но спустя время он снова взялся за старое, заваливая участок мусором.

Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау


Чиновники вместе с участковым инспектором встретились с землевладельцем.

Сельчанин устроил «мусорный полигон» в пригороде Актау


- Он взял на себя обязательство, что недостатки будут устранены в течение трех-пяти дней, - заверили в пресс-службе акимата.



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