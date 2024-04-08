Аналитики: В 2023 году курортную зону Мангистау посетили 39,5 тысячи иностранцев

Фото Energyprom.kz.
По данным Energyprom.kz, Казахстан достиг «докоронакризисных» показателей въездного туризма. За прошлый год страну посетили 9,2 млн гостей из-за границы. Это самый высокий показатель с 2019 года, когда в РК приехали 8,5 млн иностранцев.
Тот факт, что исключительно ради путешествия и отдыха в Казахстан приезжали лишь чуть более полумиллиона человек, а не 9,2 млн, подтверждают и отчёты по услугам санаториев и курортов. За январь–декабрь прошлого года в местах размещения курортных зон снимали номера минимум на одну ночь всего 571 тыс. нерезидентов. Вместе с экскурсантами численность иностранцев, посетивших казахстанские курортные зоны, достигла 613,3 тыс. человек.
Топ-5 самых популярных среди иностранцев курортов возглавляет Алматинский горный кластер. Полюбоваться красотой Заилийского Алатау в прошлом году приезжали 544,1 тыс. гостей из-за рубежа.
На второе место предсказуемо вырвалась Мангистауская курортная зона, где только три года назад открылся пятизвёздочный отель класса люкс, работающий по концепции «всё включено». За год побережье Каспийского моря посетили 39,5 тыс. нерезидентов.
В тройку самых популярных туристических дестинаций также вошла Щучинско-Боровская курортная зона. Правда, популярность озёр Акмолинской области гораздо ниже. За год эту курортную зону посетили всего 13,9 тыс. иностранцев.
Статистика численности нерезидентов, которые останавливались в гостиницах и других местах размещения, показывает, что за последний год таких иностранных гостей стало больше на 16,9%. В количественном выражении это всего лишь плюс 157 тыс. человек.
Главными «поставщиками» иностранных клиентов для гостиниц, курортов и санаториев РК являются страны СНГ. Почти половину всех нерезидентов, обслуженных местами размещения, составили россияне (444,9 тыс.). За последний год, к слову, граждан России, желающих провести отпуск в Казахстане, стало меньше на 12,7%. А вот из Узбекистана и Кыргызстана приезжать на отдых в РК, напротив, стали больше на 25%–35%. В количественном выражении из этих стран приезжали 35,9 тыс. и 22,9 тыс. человек соответственно.
Второе место по численности граждан, останавливавшихся в казахстанских гостиницах, занял Китай. За январь-декабрь 2023 года в РК побывали 105,7 тыс. китайцев — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Эти цифры можно по праву назвать значимым достижением Казахстана в сфере туризма. Росту туристского потока из КНР способствовала работа отечественных дипломатов с китайскими чиновниками о взаимном освобождении стран от визовых требований. Напомним: теперь казахстанцы могут находиться в Китае без визы в течение 30 дней.
- Оговоримся: мы не называем всех приезжающих в Казахстан нерезидентов туристами. Согласно данным статистиков, из 9,2 млн приезжих только 1,1 млн человек останавливались в гостиницах, хостелах, турбазах, санаториях и домах отдыха. Это лишь около 12% от общей численности. Остальные 8,1 млн человек либо снимали квартиры или дома у предпринимателей «серого» рынка аренды, либо гостили у родственников и знакомых. Из тех, кто останавливался в гостиницах, лишь меньше половины — 523 тыс. человек — посетили страну с какими-либо личными целями, не связанными с профессиональной деятельностью. Остальные иностранные визитёры приезжали в РК просто по делам, - отмечают аналитики.
Тот факт, что исключительно ради путешествия и отдыха в Казахстан приезжали лишь чуть более полумиллиона человек, а не 9,2 млн, подтверждают и отчёты по услугам санаториев и курортов. За январь–декабрь прошлого года в местах размещения курортных зон снимали номера минимум на одну ночь всего 571 тыс. нерезидентов. Вместе с экскурсантами численность иностранцев, посетивших казахстанские курортные зоны, достигла 613,3 тыс. человек.
Топ-5 самых популярных среди иностранцев курортов возглавляет Алматинский горный кластер. Полюбоваться красотой Заилийского Алатау в прошлом году приезжали 544,1 тыс. гостей из-за рубежа.
На второе место предсказуемо вырвалась Мангистауская курортная зона, где только три года назад открылся пятизвёздочный отель класса люкс, работающий по концепции «всё включено». За год побережье Каспийского моря посетили 39,5 тыс. нерезидентов.
- История развития туристической инфраструктуры по международным стандартам доказала мнение экспертов в сфере туротрасли, которое они неоднократно озвучивали в СМИ. Иностранные туристы будут отдавать предпочтение Казахстану, а не Турции и Таиланду только при предоставлении им равного высокого уровня сервиса, - говорится в сообщении аналииков.
В тройку самых популярных туристических дестинаций также вошла Щучинско-Боровская курортная зона. Правда, популярность озёр Акмолинской области гораздо ниже. За год эту курортную зону посетили всего 13,9 тыс. иностранцев.
Статистика численности нерезидентов, которые останавливались в гостиницах и других местах размещения, показывает, что за последний год таких иностранных гостей стало больше на 16,9%. В количественном выражении это всего лишь плюс 157 тыс. человек.
Главными «поставщиками» иностранных клиентов для гостиниц, курортов и санаториев РК являются страны СНГ. Почти половину всех нерезидентов, обслуженных местами размещения, составили россияне (444,9 тыс.). За последний год, к слову, граждан России, желающих провести отпуск в Казахстане, стало меньше на 12,7%. А вот из Узбекистана и Кыргызстана приезжать на отдых в РК, напротив, стали больше на 25%–35%. В количественном выражении из этих стран приезжали 35,9 тыс. и 22,9 тыс. человек соответственно.
Второе место по численности граждан, останавливавшихся в казахстанских гостиницах, занял Китай. За январь-декабрь 2023 года в РК побывали 105,7 тыс. китайцев — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Эти цифры можно по праву назвать значимым достижением Казахстана в сфере туризма. Росту туристского потока из КНР способствовала работа отечественных дипломатов с китайскими чиновниками о взаимном освобождении стран от визовых требований. Напомним: теперь казахстанцы могут находиться в Китае без визы в течение 30 дней.
Оставьте свой комментарий первым.