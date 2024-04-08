Аналитики: В 2023 году курортную зону Мангистау посетили 39,5 тысячи иностранцев

- Оговоримся: мы не называем всех приезжающих в Казахстан нерезидентов туристами. Согласно данным статистиков, из 9,2 млн приезжих только 1,1 млн человек останавливались в гостиницах, хостелах, турбазах, санаториях и домах отдыха. Это лишь около 12% от общей численности. Остальные 8,1 млн человек либо снимали квартиры или дома у предпринимателей «серого» рынка аренды, либо гостили у родственников и знакомых. Из тех, кто останавливался в гостиницах, лишь меньше половины — 523 тыс. человек — посетили страну с какими-либо личными целями, не связанными с профессиональной деятельностью. Остальные иностранные визитёры приезжали в РК просто по делам, - отмечают аналитики.

- История развития туристической инфраструктуры по международным стандартам доказала мнение экспертов в сфере туротрасли, которое они неоднократно озвучивали в СМИ. Иностранные туристы будут отдавать предпочтение Казахстану, а не Турции и Таиланду только при предоставлении им равного высокого уровня сервиса, - говорится в сообщении аналииков.

