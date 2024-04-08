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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 170

Жители Актау пожаловались на припаркованные автомобили, перекрывающие автобусную остановку в 13 микрорайоне

В редакцию Lada.kz обратились жители 13 микрорайона Актау. По их словам, из-за припаркованных автомобилей на автобусной остановке в 13 микрорайоне автобусы не могут остановиться и проезжают мимо людей.

Фото жителей Актау
Сегодня, 8 апреля, в редакцию поступила жалоба от жителей 13 микрорайона.

Жители Актау пожаловались на припаркованные автомобили, перекрывающие автобусную остановку в 13 микрорайоне


По словам горожан, из-за припаркованных автомобилей прямо на автобусной остановке не остается места для общественного транспорта.

- Неоднократно сталкиваемся с этой проблемой. Из-за припаркованных автомобилей автобус не останавливается, и нам приходится пешком идти до следующей остановки или бежать за автобусом. Это уже не остановка для общественного транспорта, а стоянка для автомобилей, - жалуются горожане.


Жители задаются вопросом: «Почему сотрудники полиции не штрафуют нерадивых водителей, ведь согласно ПДД запрещена остановка на автобусных остановках».



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Комментарии ( 1 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:24
Почему номера затертый, пусть все их знают, и Жолпол их штрафует, а толку НОЛЬ devil
 
 

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