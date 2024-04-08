Жители Актау пожаловались на припаркованные автомобили, перекрывающие автобусную остановку в 13 микрорайоне

- Неоднократно сталкиваемся с этой проблемой. Из-за припаркованных автомобилей автобус не останавливается, и нам приходится пешком идти до следующей остановки или бежать за автобусом. Это уже не остановка для общественного транспорта, а стоянка для автомобилей, - жалуются горожане.

Сегодня, 8 апреля, в редакцию поступила жалоба от жителей 13 микрорайона.По словам горожан, из-за припаркованных автомобилей прямо на автобусной остановке не остается места для общественного транспорта.