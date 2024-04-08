Общественница Жанна Ахметова: Паводки в Казахстане никого не оставили равнодушным

- Как мы видим, это уже действительно природное ЧС. В соседней России, с которой мы делим реку Орал, прорвало несколько дамб, вода идет к нам. Сейчас люди ищут виноватых, и это понятно. Некоторые нападают на спасателей, на чиновников, приехавших на места бедствия. Разве это остановит воду сейчас, сегодня? В данный момент надо спасти всех людей, и для этого не нужно отвлекаться, паниковать и сеять смуту. Виновные, если они есть, обязательно будут наказаны. В этом у меня нет сомнений, - написала общественница.

- Эвакуация продолжается. Также началась выплата пострадавшим. Порядка 30 млн тенге уже выдали людям. Все оперативно решается. Трагедия никого не оставила равнодушным. Мой старший сын хочет все бросить и ехать в затопленные области, чтобы помочь людям. Настолько остро чувствует горе людей сейчас каждый казахстанец! Мы испокон веков умели объединяться в минуты горя. И сейчас не остаемся в стороне, - написала общественница.

- Никого без помощи не оставят. А если кто-то хайпует и пишет, что где-то там помощь не пришла, не верьте, таких мест нет. Не обижайте такой информацией спасателей и волонтеров, которые не спят какие сутки подряд. Пусть все скорее закончится, а мы все сделаем соответствующие выводы и больше такого не допустим. Наверное, те олени, которые приходили к рыбакам этой зимой, хотели нас предупредить о наступающей беде, - подытожила Жанна Ахметова.

