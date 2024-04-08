Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 484 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:43

Просмотров: 5

Общественница Жанна Ахметова: Паводки в Казахстане никого не оставили равнодушным

На своей странице в Facebook общественница Жанна Ахметова призвала людей не искать виноватых, так как это не остановит наводнение. Она отметила, что в данный момент надо спасать всех людей, и для этого не нужно отвлекаться, паниковать и сеять смуту.

Фото со страницы Жанны Ахметовой
Жанна Ахметова на своей странице в Facebook написала пост касательно поводков в Казахстане.

- Как мы видим, это уже действительно природное ЧС. В соседней России, с которой мы делим реку Орал, прорвало несколько дамб, вода идет к нам. Сейчас люди ищут виноватых, и это понятно. Некоторые нападают на спасателей, на чиновников, приехавших на места бедствия. Разве это остановит воду сейчас, сегодня? В данный момент надо спасти всех людей, и для этого не нужно отвлекаться, паниковать и сеять смуту. Виновные, если они есть, обязательно будут наказаны. В этом у меня нет сомнений, - написала общественница.


Жанна Ахметова отметила, что на сегодня из зон ЧС уже эвакуировано 75000 человек, из них 18000 - дети.

- Эвакуация продолжается. Также началась выплата пострадавшим. Порядка 30 млн тенге уже выдали людям. Все оперативно решается. Трагедия никого не оставила равнодушным. Мой старший сын хочет все бросить и ехать в затопленные области, чтобы помочь людям. Настолько остро чувствует горе людей сейчас каждый казахстанец! Мы испокон веков умели объединяться в минуты горя. И сейчас не остаемся в стороне, - написала общественница.


Общественница также сообщила, что на Актюбинском и Саздинском водохранилищах снята угроза переливов.

- Никого без помощи не оставят. А если кто-то хайпует и пишет, что где-то там помощь не пришла, не верьте, таких мест нет. Не обижайте такой информацией спасателей и волонтеров, которые не спят какие сутки подряд. Пусть все скорее закончится, а мы все сделаем соответствующие выводы и больше такого не допустим. Наверное, те олени, которые приходили к рыбакам этой зимой, хотели нас предупредить о наступающей беде, - подытожила Жанна Ахметова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика