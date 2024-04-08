В Актау перенесли отключение питьевой воды

- Работы по аттестации расходомерных узлов на ЦУВС-3, которые предусматривали отключение питьевой воды на город 11 апреля с 08.00 до 20.00, будут перенесены. Отключение воды производиться не будет. МАЭК работает в штатном режиме, - сообщили в компании.

В пресс-службе энергокомбината сообщили, что 11 апреля отключать питьевую воду не будут.Ранее сообщалось, что питьевой воды не будет 11 апреля с 08.00 до 20.00.