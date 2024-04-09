В Актау МАЭК проведет общественные слушания по тарифу на подачу питьевой воды

- Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области организовывает проведение публичных слушаний по поступившей заявке на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой) ТОО «МАЭК» в связи с изменением себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией и водоснабжению, связанное с изменением цены на газ и (или) его транспортировку, - сказано в сообщении.

- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, - сказано в сообщении.