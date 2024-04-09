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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 09:49

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В Актау МАЭК проведет общественные слушания по тарифу на подачу питьевой воды

Общественные слушания пройдут в конце апреля текущего года. Об этом сообщает департамент Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

Фото: pexels.com
В ведомстве назвали причины, по которым ТОО «МАЭК» намерено изменить тарифы на подачу питьевой воды.

- Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области организовывает проведение публичных слушаний по поступившей заявке на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой) ТОО «МАЭК» в связи с изменением себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией и водоснабжению, связанное с изменением цены на газ и (или) его транспортировку, - сказано в сообщении.


Как уточнили организаторы мероприятия, изменение тарифа коснется всех категорий потребителей.

Для обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц публичные слушания будут параллельно транслироваться в Facebook на официальной странице департамента в онлайн режиме.

- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, - сказано в сообщении.


Мероприятие пройдет 26 апреля 2024 года в 10:00 часов по адресу: 34 микрорайон, здание №9, Ассамблея народа Казахстана (Дом Дружбы).

Контактные номера телефонов департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.



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