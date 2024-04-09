В Актау МАЭК проведет общественные слушания по тарифу на подачу питьевой воды

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В ведомстве назвали причины, по которым ТОО «МАЭК» намерено изменить тарифы на подачу питьевой воды.
Как уточнили организаторы мероприятия, изменение тарифа коснется всех категорий потребителей.
Для обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц публичные слушания будут параллельно транслироваться в Facebook на официальной странице департамента в онлайн режиме.
Мероприятие пройдет 26 апреля 2024 года в 10:00 часов по адресу: 34 микрорайон, здание №9, Ассамблея народа Казахстана (Дом Дружбы).
Контактные номера телефонов департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
- Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Мангистауской области организовывает проведение публичных слушаний по поступившей заявке на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам (производство питьевой) ТОО «МАЭК» в связи с изменением себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, используемых атомно-энергетическим комплексом при предоставлении регулируемых услуг по производству, передаче, распределению и (или) снабжению тепловой энергией и водоснабжению, связанное с изменением цены на газ и (или) его транспортировку, - сказано в сообщении.
Как уточнили организаторы мероприятия, изменение тарифа коснется всех категорий потребителей.
Для обеспечения участия большего количества заинтересованных лиц публичные слушания будут параллельно транслироваться в Facebook на официальной странице департамента в онлайн режиме.
- Департамент приглашает на публичные слушания депутатов, представителей органов местного самоуправления, государственных органов, потребителей и их общественных объединений, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц, - сказано в сообщении.
Мероприятие пройдет 26 апреля 2024 года в 10:00 часов по адресу: 34 микрорайон, здание №9, Ассамблея народа Казахстана (Дом Дружбы).
Контактные номера телефонов департамента: +7 (7292) 42-16-20, 43-84-11.
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