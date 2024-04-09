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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:54

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Прокуроры в Мангистау обнаружили просмотры вредных страниц школьниками в Интернете

Прокуратурой Бейнеуского района в образовательных учреждениях проведены проверки в сфере обеспечения безопасности детей, сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

фото Генпрокуратуры РК
В ходе проверки классов информатики установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство. 

Из архива поисковой системы интернет-браузера обнаружены просмотры вредных контент-страниц, в том числе букмекерской конторы.

В компьютерах не был установлен так называемый «детский фильтр», а также программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам.

В целях устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.

- По результатам, 24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по части 7-2 статьи 409 КоАП РК, ограничен доступ к опасным интернет-ресурсам, защищены права 16 607 учащихся, - сообщили в прокуратуре.


Примечание: часть 7-2 статьи 409 КоАП РК - несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся и воспитанников к сети Интернет с использованием услуг операторов связи, предназначенных для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.



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