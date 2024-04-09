Прокуроры в Мангистау обнаружили просмотры вредных страниц школьниками в Интернете

- По результатам, 24 директора образовательных учреждений привлечены к административной ответственности по части 7-2 статьи 409 КоАП РК, ограничен доступ к опасным интернет-ресурсам, защищены права 16 607 учащихся, - сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки классов информатики установлено, что в компьютерах для школьников имеется беспрепятственный доступ в интернет-пространство.Из архива поисковой системы интернет-браузера обнаружены просмотры вредных контент-страниц, в том числе букмекерской конторы.В компьютерах не был установлен так называемый «детский фильтр», а также программы автоматического обнаружения и блокировки подозрительных интернет-ресурсов по ключевым словам.В целях устранения выявленных нарушений законности прокуратурой внесен акт надзора в департамент по обеспечению качества в сфере образования области.Примечание: часть 7-2 статьи 409 КоАП РК - несоблюдение организациями образования требований по обеспечению доступа обучающихся и воспитанников к сети Интернет с использованием услуг операторов связи, предназначенных для ограничения доступа детей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, влечет штраф на должностных лиц в размере десяти месячных расчетных показателей.