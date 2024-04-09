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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 14:42

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Мангистау вошел в ТОП-3 регионов страны по количеству ДТП

За январь-февраль текущего года в стране зарегистрировали 2,6 тысячи дорожно-транспортных происшествий — сразу на заметные 53,6% больше, чем годом ранее. Наибольшее количество зарегистрированных ДТП традиционно пришлось на Алматы: 27,3% от РК, или 719 происшествий. Далее расположились Мангистауская (356 ДТП) и Алматинская (232 пришествия) области, сообщает Ranking.kz.

Иллюстрация к материалу
Меньше всего ДТП зарегистрировали в Улытауской области: 21 случай. Далее идут Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Мангистау вошел в ТОП-3 регионов страны по количеству ДТП


- Заметим: далеко не все ДТП регистрируются, что ожидаемо. Достаточно часто в регионах фиксируются только серьёзные ДТП, которые нельзя проигнорировать. Показатели смертности при ДТП это иллюстрируют очень явно. Так, к примеру, наибольшая доля ДТП со смертельным исходом от общего числа ДТП в регионе за январь-февраль текущего года была зафиксирована в Карагандинской области: 39,5%. Далее идут Костанайская (18,4% всех ДТП, зарегистрированных здесь, имели смертельный исход), Атырауская (18%), Кызылординская (15,1%) и Жетысуская (13%) области, - сообщает Ranking.kz.

В то же время в Алматы, где регистрируется большинство ДТП, а не только те, которые нельзя «спустить на тормозах», доля происшествий со смертельным исходом составила всего 1,1% от общего количества зарегистрированных. Невысоки также показатели по Астане (4,2%) и Мангистауской области (4,5%). То есть в этих регионах не то, чтобы чаще нарушали правила дорожного движения и попадали в аварии, просто фиксация ДТП там гораздо качественнее и статистически полнее.

Мангистау вошел в ТОП-3 регионов страны по количеству ДТП


По итогам двух месяцев 2024 года в стране пострадали в ДТП 3,6 тысяч человек — на 45% больше, чем годом ранее.

Среди них численность раненых выросла на 49,5%, до 3,3 тысяч человек, в том числе 1,7 тысяч мужчин и 1,6 тысяч женщин; численность раненых несовершеннолетних составила 727 человек, против 352 человек годом ранее, годовой рост — сразу в 2,1 раза. Госпитализировали 1,7 тысяч человек — на 59,2% больше, чем годом ранее.

Погибли в результате ДТП 242 человека — на 2,5% больше, чем за январь-февраль 2023-го. Среди погибших было 170 мужчин и 72 женщины. Численность погибших несовершеннолетних сократилась на 20%, до 20 человек.

В региональном разрезе больше всего пострадавших от ДТП насчитывалось в Алматы (825 человек), Мангистауской (425 человек) и Жамбылской (335 человек) областях, меньше всего — в Улытауской (37 человек), Карагандинской (53 человека) и Атырауской (67 человек) областях.

Мангистау вошел в ТОП-3 регионов страны по количеству ДТП


Что касается административных правонарушений в транспортной сфере, самыми часто регистрируемыми стали случаи превышения установленной скорости движения: 567,6 тысяч инцидентов — на 54,3% больше, чем годом ранее. На превышение скорости пришлось 38,8% нарушений в секторе.

В тройку наиболее частых правонарушений также попало несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой дороги (363,8 тысяч случаев), и нарушение правил эксплуатации транспортных средств (71,2 тысяч).

Мангистау вошел в ТОП-3 регионов страны по количеству ДТП



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