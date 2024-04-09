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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Кенжебек Бекмаганбетов: Основания для введения режима ЧС в Мангистау не имеется

В Мангистауской области не объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия паводков в нашем регионе. Основания для введения режима ЧС не имеется. Об этом сообщил заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области Кенжебек Бекмаганбетов, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

фото из архива Lada.kz
Кенжебек Бекмаганбетов сообщил, что эвакуационные пункты в отдельных населенных пунктах Мангистау быстро заполняются, в частности, заканчиваются подготовленные на первом этапе места в Актау. В связи с этим заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Мангистауской области попросил жителей Атырауской области отнестись к ситуации с пониманием и рассматривать варианты расселения в других районах.

«В Мангистауской области не объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия паводков в нашем регионе. Соответственно, основания для введения режима ЧС не имеется. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию в Атырауской области и эвакуацию граждан, мы приняли меры и создали ограниченное количество эвакуационных пунктов в каждом районе и городе. Всего по Мангистауской области создано 12 787 мест в эвакуационных пунктах, из которых 9079 мест свободны. На первом этапе подготовленные места в эвакуационных пунктах Актау уже заполнены. Просим отнестись к этой ситуации с пониманием. Людям, нуждающимся во временном жилье, рекомендуем обратиться за помощью в Тупкараганский, Каракиянский, Мунайлинский и Мангистауский районы, а также в Жанаозен», - сообщил Кенжебек Бекмаганбетов.



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