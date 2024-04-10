В Мангистау ограничили движение на участке трассы Актау – Атырау

- Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 километров, - сообщили АО «НК «КазАвтоЖол».

- Меры предприняты для безопасности жителей региона. Ограничения временные, - добавили в филиале.

По предоставленным данным, на 10 апреля в 09:00 часов из-за потепления и резкого таяния снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 3655 метров в четырех областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).Как дополнили в пресс-службе мангистауского филиала компании, в нашем регионе речь идет об участке от пункта Опорный в селе Боранкул до границы Атырауской области, 210-220 километр.На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.