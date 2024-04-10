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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: 10-04-2024, 12:18

Просмотров: 1609

В Мангистау ограничили движение на участке трассы Актау – Атырау

В акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» (АО «НК «КазАвтоЖол») предоставили данные о паводковой ситуации на автодорогах республиканского значения, в том числе по Мангистауской области.

Фото: Википедия
По предоставленным данным, на 10 апреля в 09:00 часов из-за потепления и резкого таяния снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на восьми участках общей протяженностью 3655 метров в четырех областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО).

- Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в шести областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 километров, - сообщили АО «НК «КазАвтоЖол».


Как дополнили в пресс-службе мангистауского филиала компании, в нашем регионе речь идет об участке от пункта Опорный в селе Боранкул до границы Атырауской области, 210-220 километр.

- Меры предприняты для безопасности жителей региона. Ограничения временные, - добавили в филиале.


На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.



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