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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:56

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В Мангистау фонд «Әділдік және Өркендеу» оказывает поддержку пострадавшим от наводнения атыраусцам

Пострадавших от наводнения жителей Атырау эвакуируют в близлежащие населенные пункты Мангистауской области. Их размещают во временных пунктах, расположенных в школах, колледжах и общежитиях. Руку помощи внезапно оказавшимся без крова атыраусцам протянули представители общественного фонда (ОФ) «Әділдік және Өркендеу», предприниматели и просто неравнодушные люди.

Фото: adildik.org.kz
В ОФ «Әділдік және Өркендеу» рассказали о том, какую помощь оказывают пострадавшим от паводков жителям Атырауской области.

- Вместе с бизнесом и НПО (неправительственные организации – прим. авт.) мы предоставили горячее питание, продукты и необходимые вещи пострадавшим землякам из Атырау, которых разместили в студенческом общежитии Мангистауского колледжа туризма. Временный приют здесь нашли 122 человека. Гражданский долг каждого из нас – помогать и поддерживать соотечественников, которые находятся в трудной ситуации, - поделились активисты мангистауского областного филиала ОФ «Әділдік және Өркендеу».


Всестороннюю поддержку соседям по региону оказывают и обычные жители Мангистау. Одни привозят гуманитарную помощь, другие – перечисляют средства в адрес атыраусцев, а третьи – предоставляют свое жилье и еду.

В Атыруской области с 7 апреля действует режим ЧС природного характера. Из-за разлива реки Жем в регионе затопило дома в Кульсары Жылыойского района. Городские власти массово эвакуируют местных жителей и отправляют людей в Атырау и Мангистаускую область. По данным на 8 апреля, из города эвакуировано свыше 31 тысячи человек.



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