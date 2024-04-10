В Мангистау фонд «Әділдік және Өркендеу» оказывает поддержку пострадавшим от наводнения атыраусцам

- Вместе с бизнесом и НПО (неправительственные организации – прим. авт.) мы предоставили горячее питание, продукты и необходимые вещи пострадавшим землякам из Атырау, которых разместили в студенческом общежитии Мангистауского колледжа туризма. Временный приют здесь нашли 122 человека. Гражданский долг каждого из нас – помогать и поддерживать соотечественников, которые находятся в трудной ситуации, - поделились активисты мангистауского областного филиала ОФ «Әділдік және Өркендеу».

В ОФ «Әділдік және Өркендеу» рассказали о том, какую помощь оказывают пострадавшим от паводков жителям Атырауской области.Всестороннюю поддержку соседям по региону оказывают и обычные жители Мангистау. Одни привозят гуманитарную помощь, другие – перечисляют средства в адрес атыраусцев, а третьи – предоставляют свое жилье и еду.В Атыруской области с 7 апреля действует режим ЧС природного характера. Из-за разлива реки Жем в регионе затопило дома в Кульсары Жылыойского района. Городские власти массово эвакуируют местных жителей и отправляют людей в Атырау и Мангистаускую область. По данным на 8 апреля, из города эвакуировано свыше 31 тысячи человек.