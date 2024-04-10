Столичные налоговики проведут встречу с населением Мангистау по процедуре банкротства

По данным ведомства, участников встречи проинформируют о процедуре банкротства физических лиц и декларирования имущества.



Дата: 12 апреля, 09:00 часов.



Место проведения: Актау, 31Б микрорайон, здание №35, пятый этаж, актовый зал. Вход свободный.



С 3 марта 2023 года в Казахстане физические лица могут подавать заявления о банкротстве. Это закон бы принят для того, чтобы вернуть казахстанцев к здоровой финансовой жизни. Главная цель законопроекта о банкротстве физлиц в том, чтобы человек с долгами мог от них избавиться на законных основаниях и начать экономически активную жизнь с чистого листа.