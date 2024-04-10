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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 196

Столичные налоговики проведут встречу с населением Мангистау по процедуре банкротства

Сотрудники Комитета государственных доходов министерства финансов Республики Казахстан проведут встречу с жителями региона по вопросам банкротства. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

Фото: Pixabay
По данным ведомства, участников встречи проинформируют о процедуре банкротства физических лиц и декларирования имущества.

Дата: 12 апреля, 09:00 часов.

Место проведения: Актау, 31Б микрорайон, здание №35, пятый этаж, актовый зал. Вход свободный.

С 3 марта 2023 года в Казахстане физические лица могут подавать заявления о банкротстве. Это закон бы принят для того, чтобы вернуть казахстанцев к здоровой финансовой жизни. Главная цель законопроекта о банкротстве физлиц в том, чтобы человек с долгами мог от них избавиться на законных основаниях и начать экономически активную жизнь с чистого листа.



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