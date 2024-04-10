«Мы должны объединиться»: блогер из Актау призвал делиться полезной информацией и помогать друг другу

- Как по мне, Атырау - пример для всех! Атыраусцы полны решимости защитить свой город, и всем нам нужно брать с них пример во время ЧС! В данное время мы должны объединиться и бороться со стихией, помогать друг другу по мере возможности, не поддаваться панике, так как это можно усугубить, не помогаешь, значит не мешай спасателям работать, и, что самое главное, что я не люблю - это распространять слухи, которые наказуемы. Лучше давайте делиться полезной информацией - местами сбора гуманитарной помощи, куда каждый неравнодушный может принести самые необходимые вещи, делиться номерами телефонов центров помощи. Я знаю, что мы сможем многое преодолеть. Вообще никто не ожидал таких последствий и такого масштаба, но наши спасатели делают очень многое, чтобы противостоять стихии, все пройдем, и не такое было, сейчас главное - обуздать стихию и её последствия, а восстановить мы все сможем, благо, есть руки и ноги, - написал Азамат Сарсенбаев.

- Посмотрите, сколько неравнодушных граждан откликнулись на последствие паводков - волонтеры, общественники и много неравнодушных граждан. Нужно брать пример с нашего земляка, маленького Нурасыла, который, разбив свою копилку, отдал сбережения на помощь кульсаринцам, не важно, какая сумма была, но меня это действительно тронуло за душу, или та же бабушка, которой 80 лет (!), стала волонтером и помогает другим таким же волонтерам при наполнении мешков песком. Критиковать с дивана могут все, а помочь - только неравнодушные. Берите пример! Есть же официальные фонды, расход средств которых контролируется, и понятно, куда направляются собранные средства. Хочу показать своим примером. Внёс сейчас свой небольшой вклад в помощь пострадавшим от паводков в Атырауской области. Благо, через банковские приложения это сделать - дело пяти минут. Мы можем многое вместе, и каждый из нас может сделать что-то полезное для своей страны. Впереди еще много испытаний, но мы справимся!, - заключил блогер.

Азамат Сарсенбаев обратился к жителям Мангистау в социальных сетях с просьбой быть полезными, а не критиковать друг друга.Он также отметил, что стоит брать пример со своих сограждан, которые становятся волонтерами и всячески помогают соседям, пострадавшим от паводков.