Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 485.74 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:48

Просмотров: 223

Как изменились цены на фрукты в Мангистау

Аналитики изучили цены на фрукты в Казахстане. В региональном разрезе наибольшее удорожание фруктов было зафиксировано в Жетысуской области: на 26,3% за год. В Мангистау цены выросли на 7,5%, сообщает портал Energyprom.kz.

Фото Energyprom.kz.
Фрукты и орехи — важнейшая часть рациона казахстанцев. По итогам марта текущего года, по данным аналитиков, фрукты подорожали на 13,6% за год. В том числе свежие фрукты выросли в цене на 17,9%, переработанные и консервированные — на 4,1%.

Среди свежих фруктов виноград подорожал на 40,4%, яблоки — на 18,3%, груши — на 17%, лимоны — на 11%, киви — на 10,9%, апельсины — на 7,5%, бананы — на 7,2%. Среди переработанных консервированные ягоды и фрукты выросли в цене на 9,1%, замороженные — на 8,2%, сухофрукты и орехи — на 4%. В том числе изюм подорожал на 9,2%, арахис — на 6,1%, подсолнечные семечки — на 5,1%, курага — на 4,4%, сухофрукты для компота — на 3,7%, финики — на 1,8%. А вот фундук, миндаль, кешью и грецкий орех, напротив, подешевели на 1,4%.

В региональном разрезе наибольшее удорожание фруктов было зафиксировано в Жетысуской области: на 26,3% за год. В число антилидеров также попали Шымкент (плюс 18,1% за год), Жамбылская (плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (плюс 17,7%) области. В Мангистау цены выросли на 7,5%.

Наименьший годовой рост цен был отмечен в Атырауской области: на 7,2%. А вот в Абайской области цены в секторе уменьшились на 1,2%.

Как изменились цены на фрукты в Мангистау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика