Как изменились цены на фрукты в Мангистау

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Фрукты и орехи — важнейшая часть рациона казахстанцев. По итогам марта текущего года, по данным аналитиков, фрукты подорожали на 13,6% за год. В том числе свежие фрукты выросли в цене на 17,9%, переработанные и консервированные — на 4,1%.
Среди свежих фруктов виноград подорожал на 40,4%, яблоки — на 18,3%, груши — на 17%, лимоны — на 11%, киви — на 10,9%, апельсины — на 7,5%, бананы — на 7,2%. Среди переработанных консервированные ягоды и фрукты выросли в цене на 9,1%, замороженные — на 8,2%, сухофрукты и орехи — на 4%. В том числе изюм подорожал на 9,2%, арахис — на 6,1%, подсолнечные семечки — на 5,1%, курага — на 4,4%, сухофрукты для компота — на 3,7%, финики — на 1,8%. А вот фундук, миндаль, кешью и грецкий орех, напротив, подешевели на 1,4%.
В региональном разрезе наибольшее удорожание фруктов было зафиксировано в Жетысуской области: на 26,3% за год. В число антилидеров также попали Шымкент (плюс 18,1% за год), Жамбылская (плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (плюс 17,7%) области. В Мангистау цены выросли на 7,5%.
Наименьший годовой рост цен был отмечен в Атырауской области: на 7,2%. А вот в Абайской области цены в секторе уменьшились на 1,2%.
Среди свежих фруктов виноград подорожал на 40,4%, яблоки — на 18,3%, груши — на 17%, лимоны — на 11%, киви — на 10,9%, апельсины — на 7,5%, бананы — на 7,2%. Среди переработанных консервированные ягоды и фрукты выросли в цене на 9,1%, замороженные — на 8,2%, сухофрукты и орехи — на 4%. В том числе изюм подорожал на 9,2%, арахис — на 6,1%, подсолнечные семечки — на 5,1%, курага — на 4,4%, сухофрукты для компота — на 3,7%, финики — на 1,8%. А вот фундук, миндаль, кешью и грецкий орех, напротив, подешевели на 1,4%.
В региональном разрезе наибольшее удорожание фруктов было зафиксировано в Жетысуской области: на 26,3% за год. В число антилидеров также попали Шымкент (плюс 18,1% за год), Жамбылская (плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (плюс 17,7%) области. В Мангистау цены выросли на 7,5%.
Наименьший годовой рост цен был отмечен в Атырауской области: на 7,2%. А вот в Абайской области цены в секторе уменьшились на 1,2%.
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