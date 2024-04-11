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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:45

Просмотров: 357

Аким Актау: Город не должен превращаться в свалку

Глава города лично проверил санитарное состояние областного центра. Улугбек Тналиев поручил ответственным лицам активно заниматься вопросом вывоза мусора, сообщает пресс-служба акимата города.

фото пресс-служба акимата Актау
Аким города поручил ответственным за санитарную очистку в жилом массиве «Ак желкен» вывезти весь мусор. Он также подчеркнул необходимость установки камер наблюдения для предотвращения свалки на данной территории.



«Город не должен превращаться в свалку. Поэтому ответственные лица, полиция, управление санитарно-эпидемиологического контроля должны своевременно проводить проверки и не допускать незаконного образования свалок. Ответственные должны обеспечить установку камер наблюдения на данной территории в жилом массиве «Ак желкен». Сотрудники полиции должны предупреждать граждан, которые пытаются сбрасывать мусор в неположенном месте, о неприемлемости таких действий. Все отходы должны быть доставлены на специальный полигон», - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Аким Актау: Город не должен превращаться в свалку



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