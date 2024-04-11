Аким Актау: Город не должен превращаться в свалку





«Город не должен превращаться в свалку. Поэтому ответственные лица, полиция, управление санитарно-эпидемиологического контроля должны своевременно проводить проверки и не допускать незаконного образования свалок. Ответственные должны обеспечить установку камер наблюдения на данной территории в жилом массиве «Ак желкен». Сотрудники полиции должны предупреждать граждан, которые пытаются сбрасывать мусор в неположенном месте, о неприемлемости таких действий. Все отходы должны быть доставлены на специальный полигон», - сказал аким города Улугбек Тналиев.

Аким города поручил ответственным за санитарную очистку в жилом массиве «Ак желкен» вывезти весь мусор. Он также подчеркнул необходимость установки камер наблюдения для предотвращения свалки на данной территории.