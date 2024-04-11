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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:21

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Автопарк РК увеличился на 18% за год. В Мангистау зарегистрировано 187,7 тыс. автомобилей

В региональном разрезе больше всего транспортных средств традиционно было зарегистрировано в Алматы - 619,8 тысяч. В Мангистау зарегистрировано 187,7 тысяч автотранспортных средств. Данные опубликовал портал Energyprom.kz.

Фото Energyprom.kz.
На 1 февраля текущего года, по данным аналитиков, в Казахстане насчитывалось 5,3 млн автотранспортных средств — на 18,4% больше, чем годом ранее. Из них 4,7 млн составили легковые автомобили (плюс 18,6%), 526,7 тыс. — грузовые (плюс 16,8%), 110,6 тыс. — автобусы (плюс 17,5%).

В региональном разрезе больше всего транспортных средств традиционно было зарегистрировано в Алматы: 619,8 тыс. — на 15,9% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Алматинская область (585,9 тыс., плюс 7,9% за год) и Астана (387,1 тыс., плюс 20,5%). В Мангистау зарегистрировано 187,7 тысяч автотранспортных средств.

Меньше всего автотранспортных средств было зарегистрировано в новообразованной Улытауской области: 18,6 тыс., годовой рост — в 2,9 раза.

Кроме того, в стране было зарегистрировано 47,8 тыс. авто с дипломатическими номерами, 162,9 тыс. — со старыми номерами ещё времен существования Южно-Казахстанской области, 283,9 тыс. — с номерами без указания региона (плюс 20,1% за год).

Автопарк РК увеличился на 18% за год. В Мангистау зарегистрировано 187,7 тыс. автомобилей


Что касается объёма двигателя, самые распространённые автомобили имеют объём от 1500 до 2000 куб. см: на 1 февраля 2024 года в РК насчитывалось 2,1 млн таких транспортных средств — на 15,4% больше, чем годом ранее. Также в стране было зарегистрировано 881,8 тыс. машин с объёмом двигателя до 1500 куб. см, 847,8 тыс. — от 2000 до 2500 куб. см, 760,6 тыс. — от 2500 до 4000 куб. см.

В разрезе видов используемого топлива большинство транспортных средств работает на бензине: 4,4 млн авто — на 17,7% больше, чем годом ранее. Автомобилей на смешанном топливе насчитывалось 405,4 тыс., на дизельном топливе — 379,8 тыс., на газе — 12,6 тыс., на электричестве — 8,7 тыс. Ещё у 149,9 тыс. транспортных средств вид используемого топлива не указан.

А вот в разрезе возраста можно сказать, что пока превалирует автохлам, которому более 20 лет. Таких автомобилей на 1 февраля 2024-го насчитывалось 2,5 млн — на 9,2% больше, чем годом ранее. Машины возрастом от 10 до 20 лет составили 1,3 млн, плюс 29,9%, от 7 до 10 лет — 676,5 тыс., плюс 7,8%. Авто возрастом от 3 до 7 лет насчитывается 603,4 тыс., а вот новых, не старше 3 лет — всего 322,6 тыс.



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