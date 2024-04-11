Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 11 Апреля
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.15 KZT
  • €1 = 485.74 KZT
  • 1 RUB = 4.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 134

В Мангистау на полигоне «Оймаша» прошли учения морских пехотинцев

В Мангистауской области прошли батальонные тактические учения бригады морской пехоты регионального командования «Запад» под руководством командира морской пехоты подполковника Азамата Сулейменова. В учениях участвовали свыше 800 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского гарнизона.

Учения на полигоне. Фото предоставила пресс-служба Актауского гарнизона
Морские пехотинцы совершили марш на технике в назначенный район.
В учениях приняли участие несколько подразделений бригады общей численностью более 800 военнослужащих. В маневрах были задействованы более ста единиц боевой и специальной техники: танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, гаубицы Д-30 и БКМ «Арлан» и вертолеты Ми-35.

В Мангистау на полигоне «Оймаша» прошли учения морских пехотинцев


За разворачивающимися событиями на всем протяжении учений наблюдали начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил, генерал-майор Мереке Кучекбаев и командующий войсками РгК «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков.

В Мангистау на полигоне «Оймаша» прошли учения морских пехотинцев


Военнослужащие отработали полный перечень тактических маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах, в населенных пунктах, в дневных и ночных условиях. Были выполнены также задачи по преодолению зараженных участков местности.

В Мангистау на полигоне «Оймаша» прошли учения морских пехотинцев


– Провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Стреляли на различном расстоянии по целям, имитирующим бронированную технику, низколетящие объекты и живую силу противника. Учения позволили проверить качество освоения знаний и навыков, полученных в ходе боевой подготовки военнослужащих в зимний период обучения, – прокомментировал генерал-майор Бауыржан Артыков.

Как отметили в командовании, при отработке нормативов по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика