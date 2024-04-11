В Мангистау на полигоне «Оймаша» прошли учения морских пехотинцев

– Провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Стреляли на различном расстоянии по целям, имитирующим бронированную технику, низколетящие объекты и живую силу противника. Учения позволили проверить качество освоения знаний и навыков, полученных в ходе боевой подготовки военнослужащих в зимний период обучения, – прокомментировал генерал-майор Бауыржан Артыков.



Морские пехотинцы совершили марш на технике в назначенный район.В учениях приняли участие несколько подразделений бригады общей численностью более 800 военнослужащих. В маневрах были задействованы более ста единиц боевой и специальной техники: танки Т-72, бронетранспортеры БТР-82А, гаубицы Д-30 и БКМ «Арлан» и вертолеты Ми-35.За разворачивающимися событиями на всем протяжении учений наблюдали начальник Главного штаба, первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил, генерал-майор Мереке Кучекбаев и командующий войсками РгК «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков.Военнослужащие отработали полный перечень тактических маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах, в населенных пунктах, в дневных и ночных условиях. Были выполнены также задачи по преодолению зараженных участков местности.Как отметили в командовании, при отработке нормативов по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионального мастерства.