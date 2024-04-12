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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:50

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Сколько детей родилось в 2023 году в Мангистау

Наибольший уровень рождаемости в Казахстане в 2023 году зарегистрирован в Мангистауской области. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.

Фото om-saratov.ru
По данным Бюро национальной статистики, в 2023 году в стране родилось 388, 4 тысячи детей.

- Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской (26,74 человек на 1000 населения), Туркестанской (26,18) областях и городе Шымкент (25,70). Основные доли рождений приходятся на женщин в возрасте 30-34 лет и составляют 26,2%, в возрасте 25-29 лет - 28,9%, - сообщает ведомство.


Самые высокие уровни смертности, по данным Бюро, наблюдались в Северо-Казахстанской (11,11 человек на 1000 населения), Восточно-Казахстанской (11,03) и Костанайской областях (10,07), что связано с возрастной структурой населения этих областей.

- Основными причинами смерти являются болезни системы кровообращения – 22%, новообразования – 10,5%, болезни органов дыхания – 9,9%, несчастные случаи, отравления и травмы – 8,4% и болезни органов пищеварения – 8,1%. Число умерших детей в возрасте до 5 лет в 2023г. составило 3 894 человека, коэффициент детской смертности составил 10,03 на 1000 родившихся. Число умерших до 1 года составило 2 998 младенцев, коэффициент младенческой смертности – 7,67 на 1000 живорожденных, - говорится в сообщении ведомства.



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