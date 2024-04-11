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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:44

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Время раздеваться: какая погода ожидает жителей Мангистау на выходных

Специалисты РГП «Казгидромет» по Мангистауской области рассказали о том, какая погода будет «царить» в регионе и городе Актау в период с 12 по 14 апреля включительно.

фото с сайта gov.kz
Так, 12 и 13 апреля, в пятницу и субботу, на погоду в Мангистауской области оказывает влияние северо-западный антициклон, в связи с этим по региону ожидается погода без осадков. На юге области ожидаются порывистый ветер, пыльная буря. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем 18-23 тепла.

В воскресенье, 14 апреля, на западе, севере, юге области ожидаются дождь, гроза и туман. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 15-20 тепла.

В Актау, завтра, 12 апреля, погода без осадков. Ветер умеренный. Ночью температура воздуха 10-12 градусов, днем 18-20 тепла.

В субботу и воскресенье в областном центре также осадков не ожидается. Ветер умеренный, температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем 17-19 тепла.



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