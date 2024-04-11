Время раздеваться: какая погода ожидает жителей Мангистау на выходных

Так, 12 и 13 апреля, в пятницу и субботу, на погоду в Мангистауской области оказывает влияние северо-западный антициклон, в связи с этим по региону ожидается погода без осадков. На юге области ожидаются порывистый ветер, пыльная буря. Температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем 18-23 тепла.



В воскресенье, 14 апреля, на западе, севере, юге области ожидаются дождь, гроза и туман. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 15-20 тепла.



В Актау, завтра, 12 апреля, погода без осадков. Ветер умеренный. Ночью температура воздуха 10-12 градусов, днем 18-20 тепла.



В субботу и воскресенье в областном центре также осадков не ожидается. Ветер умеренный, температура воздуха ночью 8-10 градусов, днем 17-19 тепла.