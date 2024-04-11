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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 17:07

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Самый популярный для разводов месяц назван в Мангистау

Бюро национальной статистики опубликовало количество браков и разводов за 2023 год в Казахстане, а также назвало самые «популярные» месяцы для узаконивания отношений и их разрыва. Так, по данным ведомства, в Мангистауской области в прошлом году было зарегистрировано 5 008 браков и 1340 разводов, сообщает Tengri life.

фото на сайте spacefor.ru
Всего в Казахстане в 2023 году был зарегистрирован 120 851 брак. В тройке лидеров Алматы (13 074), Туркестанская область (11 818) и Астана (10 392). Далее идут Алматинская (10 087), Карагандинская (7 511), Жамбыльская (6997) области, город Шымкент (6850), Актюбинская область (5 489). Мангистау занимает 9 место в этом «хит-параде».

Наибольшее количество браков в стране было заключено в 2023 году в августе (14 394), далее в июне (12 376) и в июле (11 257). Наименее популярным месяцем для женитьбы в прошлом году был январь – всего 7 549 браков.

Средний возраст казахстанского мужчины, который решил вступить в брак в 2023 году, – 27 лет и 8 месяцев. У женщин – 25 лет и 2 месяца.

Также в 2023 году было зарегистрировано 40 227 разводов. Чаще всего распадались браки в Алматы (4 761), плохо справились с отношениями и жители Карагандинской области (3475), замыкают тройку антирейтинга граждане столицы (3 389). Мангистауская область (1430) в данном списке расположилась на 17 месте (из 20), уступив право называться «самым крепким по брачным узам регионом» только Жетысу (1322), Атырауской области (1095) и Улытау (502).

При этом количество распавшихся браков, в которых молодожены прожили меньше года, – 2 901, сообщает Tengri Life.

От 1 года до 4 лет – 14 037.

От 5 до 9 лет – 10 742.

От 10 до 14 лет – 7 093.

От 15 до 19 лет – 1 474.

От 20 лет и выше – 3 974.

Самым популярным месяцем для разводов в 2023 году оказался январь (4 027).

На втором месте – март (3 799), на третьей позиции – май (3 708).



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