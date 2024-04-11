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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 20:46

Просмотров: 746

Отключение горячей воды связано с подготовкой к испытаниям теплосети Актау

Сегодня, 11 апреля, во всем городе была отключена горячая вода. В пресс-службе ТОО «МАЭК» разъяснили ситуацию.

фото с сайта саров.рф
Жители областного центра несколько дней просили чиновников отключить отопление в их квартирах. В городском акимате сообщили, что по решению комиссии данный процесс назначен на 15 апреля. Сделать это сразу невозможно, поскольку перед отключением ТОО «МАЭК» должно провести температурные испытания, которые намечены на завтра, 12 апреля.

По информации пресс-службы акимата, отключение горячей воды связано с подготовкой к ним.


«Завтра будут проведены температурные испытания теплосети. Вы об этом писали. Сейчас идёт подготовка сетей к ним», - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».


По информации пресс-служба «КЖСА», опубликованной в чате акимата Мангистауской области, воду подключат уже завтра, 12 апреля.



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Комментарии ( 2 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 22:36
Как всегда потребитель страдает ...

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
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  • Papirosso
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 21:04
Ни фига не пойму. То одно говорят то другое. Кому верить.
 
 

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