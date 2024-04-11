Отключение горячей воды связано с подготовкой к испытаниям теплосети Актау



«Завтра будут проведены температурные испытания теплосети. Вы об этом писали. Сейчас идёт подготовка сетей к ним», - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Жители областного центра несколько дней просили чиновников отключить отопление в их квартирах. В городском акимате сообщили, что по решению комиссии данный процесс назначен на 15 апреля. Сделать это сразу невозможно, поскольку перед отключением ТОО «МАЭК» должно провести температурные испытания, которые намечены на завтра, 12 апреля.По информации пресс-службы акимата, отключение горячей воды связано с подготовкой к ним.По информации пресс-служба «КЖСА», опубликованной в чате акимата Мангистауской области, воду подключат уже завтра, 12 апреля.