«Пабло Эскобар» отправил за решетку закладчиков в Актау

Находясь в Атырау, К. и Х. с целью легкого заработка связались в социальной сети с неким Пабло Эскобаром. Тот предложил заняться распространением психотропных наркотиков в Актау.



С июля по сентябрь прошлого года они распространяли синтетические средства, делая закладки в областном центре Мангистау.



В конце сентября двое приезжих граждан были задержаны сотрудниками УПН. При обыске у них были изъяты синтетические наркотики «Альфа PVP» весом более 84 гр.



По приговору специализированного суда по уголовным делам Мангистауской области К.и Х. были признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.297 УК РК. Им назначено наказание на 10 и 12 лет лишения свободы.