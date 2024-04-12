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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:59

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«Пабло Эскобар» отправил за решетку закладчиков в Актау

В течение трех месяцев в Актау вели активную деятельность два закладчика психотропных наркотиков. Прибывшие в город с этой целью, двое жителей Атырау действовали по указке неизвестного, назвавшегося Пабло Эскобаром. Более подробно об этом рассказали в управлении по борьбе с наркотиками департамента полиции Мангистауской области.

Фото: depositphotos.com
Находясь в Атырау, К. и Х. с целью легкого заработка связались в социальной сети с неким Пабло Эскобаром. Тот предложил заняться распространением психотропных наркотиков в Актау.

С июля по сентябрь прошлого года они распространяли синтетические средства, делая закладки в областном центре Мангистау.

В конце сентября двое приезжих граждан были задержаны сотрудниками УПН. При обыске у них были изъяты синтетические наркотики «Альфа PVP» весом более 84 гр.

По приговору специализированного суда по уголовным делам Мангистауской области К.и Х. были признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.297 УК РК. Им назначено наказание на 10 и 12 лет лишения свободы.



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