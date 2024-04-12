Департамент полиции Мангистауской области продает десятки нерабочих полицейских авто

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Всего ДП области выставил на сайт госреестра 35 автомобилей. Среди них Kia Sportage, Kia Cerato, Jac S5, УАЗ, ГАЗ и Lada Vesta. Согласно опубликованной оценке, машины находятся в нерабочем состоянии – у них отсутствуют аккумуляторы.
Стоимость установлена в зависимости от состояния машины — от 1,4 до 4 миллионов тенге. Например, Jac S5 2016 года оценили в 3,5 млн тенге, а ГАЗ 3705-244 2014 года – в 3,9 млн тенге.
Торги начнутся 12 апреля в 15:00.
В ноябре прошлого года пограничная служба КНБ РК распродавала больше полумиллиона неиспользуемого военного имущества. Среди лотов было более 800 медалей и знаков отличия, сотни тысяч предметов военной формы и атрибутики. Их общая стоимость оценивается в 97 млн тенге.
Также «Курсив» рассказывал о том, что самое дорогое и самое дешевое продавали на сайте госреестра. Например, самым дорогим лотом стали 100% акций АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», принадлежавших НК «КазМунайГаз». Стартовая цена лота составила 11,84 млрд тенге, а итоговая — 11,85 млрд тенге.
Самыми дешевыми лотами, которые продали на аукционе, стали предметы и имущество, конфискованные у правонарушителей и обращенные в собственность государства.
Среди них такие необычные лоты, как модем «TENDA», стволы деревьев породы «ива», мужская куртка, кувалда и лом черного металла. Эти лоты продали по цене от 1 до 1,32 тенге при стартовой цене от 500 до 42 тыс. тенге.
Стоимость установлена в зависимости от состояния машины — от 1,4 до 4 миллионов тенге. Например, Jac S5 2016 года оценили в 3,5 млн тенге, а ГАЗ 3705-244 2014 года – в 3,9 млн тенге.
Торги начнутся 12 апреля в 15:00.
В ноябре прошлого года пограничная служба КНБ РК распродавала больше полумиллиона неиспользуемого военного имущества. Среди лотов было более 800 медалей и знаков отличия, сотни тысяч предметов военной формы и атрибутики. Их общая стоимость оценивается в 97 млн тенге.
Также «Курсив» рассказывал о том, что самое дорогое и самое дешевое продавали на сайте госреестра. Например, самым дорогим лотом стали 100% акций АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», принадлежавших НК «КазМунайГаз». Стартовая цена лота составила 11,84 млрд тенге, а итоговая — 11,85 млрд тенге.
Самыми дешевыми лотами, которые продали на аукционе, стали предметы и имущество, конфискованные у правонарушителей и обращенные в собственность государства.
Среди них такие необычные лоты, как модем «TENDA», стволы деревьев породы «ива», мужская куртка, кувалда и лом черного металла. Эти лоты продали по цене от 1 до 1,32 тенге при стартовой цене от 500 до 42 тыс. тенге.