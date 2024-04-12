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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:49

Просмотров: 489

Департамент полиции Мангистауской области продает десятки нерабочих полицейских авто

Департамент полиции Мангистауской области продает более 30 полицейских машин на сайте государственного реестра. Их цена варьируется от 1,4 до 4 миллионов тенге. Об этом сообщается на сайте kursiv.media.

Фото kz.kursiv.media
Всего ДП области выставил на сайт госреестра 35 автомобилей. Среди них Kia Sportage, Kia Cerato, Jac S5, УАЗ, ГАЗ и Lada Vesta. Согласно опубликованной оценке, машины находятся в нерабочем состоянии – у них отсутствуют аккумуляторы.

Стоимость установлена в зависимости от состояния машины — от 1,4 до 4 миллионов тенге. Например, Jac S5 2016 года оценили в 3,5 млн тенге, а ГАЗ 3705-244 2014 года – в 3,9 млн тенге.

Департамент полиции Мангистауской области продает десятки нерабочих полицейских авто


Департамент полиции Мангистауской области продает десятки нерабочих полицейских авто


Торги начнутся 12 апреля в 15:00.

В ноябре прошлого года пограничная служба КНБ РК распродавала больше полумиллиона неиспользуемого военного имущества. Среди лотов было более 800 медалей и знаков отличия, сотни тысяч предметов военной формы и атрибутики. Их общая стоимость оценивается в 97 млн тенге.

Также «Курсив» рассказывал о том, что самое дорогое и самое дешевое продавали на сайте госреестра. Например, самым дорогим лотом стали 100% акций АО «Авиакомпания Евро-Азия Эйр», принадлежавших НК «КазМунайГаз». Стартовая цена лота составила 11,84 млрд тенге, а итоговая — 11,85 млрд тенге.

Самыми дешевыми лотами, которые продали на аукционе, стали предметы и имущество, конфискованные у правонарушителей и обращенные в собственность государства.

Среди них такие необычные лоты, как модем «TENDA», стволы деревьев породы «ива», мужская куртка, кувалда и лом черного металла. Эти лоты продали по цене от 1 до 1,32 тенге при стартовой цене от 500 до 42 тыс. тенге.



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Комментарии ( 2 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 14:26
Тут надо вопрос ставить по другому, кто довёл данное имущество до такого состояния, купленное на народные деньги. Пусть ремонтируют за свой счёт и после этого передают по другим гос органам, где не хватает автомобилей.
Как всегда с народа хотят две шкуры снять.
 
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  • Aqtau_2023
  • тишка
 fox1167 (Посетители) Сегодня, 14:06
Мда уж! Когда-то их купили на народные деньги и теперь продают народу... А ведь их можно было подшаманить, перекрасить и отдать в дар для использования как инватакси (есть у нас такая служба?) или ещё куда, ну, в общем ход мыслей в этом направлении...
 
 

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