Число сделок с квартирами сократилось в Мангистау

- Сделки с жильём в марте 2024 года снизились почти до годового минимума с марта 2023 года. Меньше операций — 25.6 тыс. — совершили только в мае 2023 года, - отмечается на сайте Krisha.kz.

По данным аналитиков , за год, по сравнению с мартом 2023 года, в Мангистауской области снизилось количество сделок с квартирами на 17,2%.Существенный рост сделок произошёл в Астане (+36.8 %), Алматинской (+30.5 %), Туркестанской (+23.3 %) областях, а также в Алматы (+18.2 %), Шымкенте (+17.6 %).Что касается динамики за период (январь-март 2024 года к январю-марту 2023 года), то в этом году количество сделок выросло: +21.9 %. Исключениями стали Мангистауская область (—14.5 %) и область Улытау (—9.4 %). Максимальный рост наблюдается в Павлодарской области (+46.7 %), Алматы (+39.7 %), Астане (+38.7 %).Аналитическая служба Krisha.kz сообщает, что в марте 2024 года казахстанцы заключили 26 389 сделок с жильём. Это на 13.6% меньше, чем в феврале.Как сообщает Бюро нацстатистики, отрицательная динамика в марте была зафиксирована во всех регионах Казахстана. Наибольший спад произошёл в Павлодарской области (—29.0 %), Алматы (—19.3 %), области Жетысу (—16.4 %).Наименьшее снижение — в области Абай: —0.2 %.Из 26 389 сделок 20 815 пришлись на квартиры, 5 574 — на частные дома (ИЖС).Сделки с квартирами по сравнению с февралём снизились на 15.1 %, то есть на 3 702 операции. Основная доля продаж этого сегмента пришлась на Астану, Алматы, Карагандинскую область. Лидируют однокомнатные квартиры — 8 067 сделок.Что касается частных домов, то по сравнению с февралём количество сделок с ними снизилось на 7.4 % (—443 операции). Снижение наблюдается почти во всех регионах. Наибольший спад произошёл в Атырауской области (—21.8 %), Астане (—19.0 %), Алматы (—17.6 %).Рост зафиксирован лишь в Алматинской (+3.1 %), Акмолинской (+2.6 %) областях и области Абай (+0.6 %).