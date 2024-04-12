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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:56

Просмотров: 1321

Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления туризма. Им стал Нурадил Имангалиев, ранее занимавший должность заместителя руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области.
Нурадил Имангалиев окончил Астраханский государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, имеет степень магистра бизнеса и управления.

Трудовую деятельность начал в 2015 году инженером автоматизации в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО "ТНК "Казхром" в г. Хромтау Актюбинской области.

В 2016 году был назначен главным специалистом отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

С ноября 2017 года по март 2018 года работал главным менеджером АО "СЭЗ "Морпорт Актау» в департаменте по работе с государственными органами.

С марта по ноябрь 2018 года – главный специалист отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

С ноября 2018 года по декабрь 2019 года был главным инспектором отдела анализа и регионального развития аппарата акима Мангистауской области.

С декабря 2019 года по октябрь 2020 занимал должность руководителя отдела инвестиционно-инновационной политики управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.

С октября 2020 года по февраль 2022 года работал заместителем руководителя управления инвестиций и развития Мангистауской области по вопросам развития инвестиционно-инновационной политики и туризма.

С февраля 2022 года по сегодняшний день работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности.



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