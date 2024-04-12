Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

Нурадил Имангалиев окончил Астраханский государственный технический университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств», Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, имеет степень магистра бизнеса и управления.



Трудовую деятельность начал в 2015 году инженером автоматизации в Донском горно-обогатительном комбинате филиала АО "ТНК "Казхром" в г. Хромтау Актюбинской области.



В 2016 году был назначен главным специалистом отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.



С ноября 2017 года по март 2018 года работал главным менеджером АО "СЭЗ "Морпорт Актау» в департаменте по работе с государственными органами.



С марта по ноябрь 2018 года – главный специалист отдела инвестиционной и инновационной политики и внешнеэкономической деятельности управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.



С ноября 2018 года по декабрь 2019 года был главным инспектором отдела анализа и регионального развития аппарата акима Мангистауской области.



С декабря 2019 года по октябрь 2020 занимал должность руководителя отдела инвестиционно-инновационной политики управления инвестиций и развития туризма Мангистауской области.



С октября 2020 года по февраль 2022 года работал заместителем руководителя управления инвестиций и развития Мангистауской области по вопросам развития инвестиционно-инновационной политики и туризма.



С февраля 2022 года по сегодняшний день работал заместителем руководителя управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области по вопросам инвестиционно-инновационной политики и внешнеэкономической деятельности.