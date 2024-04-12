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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 22:33

Просмотров: 766

«Космическая медуза»: жители Актау наблюдали в небе необычное свечение

Жители Актау сняли на видео образовавшуюся в небе «космическую медузу». Как сообщило Министерство обороны РФ, с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Фото очевидцев
Яркая белая вспышка, после которой в небе рассеялся белый дым. Именно так жители Актау характеризуют небесное свечение, очевидцами которого они стали сегодня, 12 апреля.



Как пишут российские СМИ, с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Министерство обороны РФ.

«Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет», — пояснили в ведомстве.


«Космическая медуза»: жители Актау наблюдали в небе необычное свечение



Аналогичное явление могли наблюдать и жители Атырау, а также Астрахани и Волгограда.

«Космические медузы» — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен. Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Наблюдение возможно в период, когда Солнце ещё/уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.



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