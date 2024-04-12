«Космическая медуза»: жители Актау наблюдали в небе необычное свечение

«Данный пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет», — пояснили в ведомстве.

Яркая белая вспышка, после которой в небе рассеялся белый дым. Именно так жители Актау характеризуют небесное свечение, очевидцами которого они стали сегодня, 12 апреля.Как пишут российские СМИ, с полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщило Министерство обороны РФ.Аналогичное явление могли наблюдать и жители Атырау, а также Астрахани и Волгограда.«Космические медузы» — связанный с запуском космических ракет атмосферный феномен. Объясняется отражением света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере в период перед рассветом или после заката. Наблюдение возможно в период, когда Солнце ещё/уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.