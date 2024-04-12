В целях предотвращения возможных ожогов: ТОО «МАЭК» попросило жителей Актау воздержаться от использования горячей воды

- В настоящее время температура воды в них составляет более 90°, и сети находятся на расхолаживании (на остывании). В целях предотвращения возможных ожогов, настоятельно просим воздержаться от использования горячей воды до нормализации температуры в сетях. О чем сообщим дополнительно. Благодарим за понимание, - заявили на предприятии.

- Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года. Это необходимо для своевременного выявления возможных дефектов трубопроводов, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, - разъясняли в компании.