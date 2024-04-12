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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 22:44

Просмотров: 730

В целях предотвращения возможных ожогов: ТОО «МАЭК» попросило жителей Актау воздержаться от использования горячей воды

ТОО «МАЭК» сообщает, что успешно завершились температурные испытания тепловых сетей.

фото из архива Lada.kz
- В настоящее время температура воды в них составляет более 90°, и сети находятся на расхолаживании (на остывании). В целях предотвращения возможных ожогов, настоятельно просим воздержаться от использования горячей воды до нормализации температуры в сетях. О чем сообщим дополнительно. Благодарим за понимание, - заявили на предприятии.


Напомним, по информации пресс-службы ТОО «МАЭК», 12 апреля прошли испытания тепловой сети на расчетную температуру теплоносителя.

- Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в два года. Это необходимо для своевременного выявления возможных дефектов трубопроводов, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, - разъясняли в компании.



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Комментарии ( 3 )

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  • Papirosso
  • Банкир
 Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 23:32
Вы там что совсем с ума по сходили? Какая вода? её нет. Только отопление. Может хватит людей из людей дураков делать. Одни одно говорят другие другое. Вы хотя бы сговорились бы в месте. Что людям говорить. Цирк уехал клоуны остались.
 
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  • Papirosso
 полина1952 (Посетители) Вчера, 23:31
никогда обещанное не выполняется-где вода горячая?
 
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  • Yevgeniy 24
 AnnaK. (Посетители) Вчера, 23:01
Какой ещё воды?? Горячей воды как не было, так и нет. Зато батареи до сих пор жарят, и сегодня я об неё действительно обожглась, когда нечаайно дотронулась. Когда уже отключат батареи? Дома нечем дышать. Мы вынуждены включать сплит, это же бред.
 
 

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