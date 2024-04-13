Последствия паводков: что происходит в эвакуационных пунктах Мангистау

Более 20 тысяч человек эвакуировали с 4 апреля в наш регион из Атырауской области. Для приема пострадавших от паводков развернули 155 эвакуационных пунктов. Стоит отметить, что для возможного режима чрезвычайной ситуации в Мангистау предусмотрен 201 эвакуационный пункт вместимостью 83 тысячи мест.К слову, не все из эвакуированных жителей Атырауской области расположились в эвакуационных пунктах: многие из них самостоятельно арендовали жилье или воспользовались услугами гостиниц. Подсчитать точное количество прибывших также не представляется возможным – не все из эвакуированных сообщали по приезду в Мангистау о том, что являются пострадавшими и нуждаются в помощи.Многие жители региона предложили свои ресурсы для помощи пострадавшим от паводков. Один из них, Шамсадин Гусейнов, председатель азербайджанской диаспоры в нашей области, расположил приехавших в своем общежитии в 3Б микрорайоне. В данный момент там находятся более 40 человек.Помимо этого, депутат Мангистауского областного маслихита Ирина Беляева рассказала, что сейчас в Актау занимаются сбором продуктов и вещей первой необходимости для людей, которые решили не оставаться в эвакуационных пунктах, а расположились в съемном жилье.Также в Актау открыт единый центр приема помощи пострадавших, который находится в областном молодежном центре в 6 микрорайоне («Арман»).Контактные данные пункта приема помощи пострадавшим: +7 (775) 100-95-78; +7 (7292) 33-65-04.Стоит отметить, что эвакуированные жители Атырауской области в большинстве своем хотят пребывать в административном центре нашего региона, тогда как в одном из районов Мангистау все еще остаются свободные места. В Мангистауском районе и вовсе не остался жить ни один из пострадавших от паводков.Количество человек в эвакуационных пунктах, а также свободных мест:Актау – 1556 человек, 1082 места;Жанаозен – 22 человека, 1090 мест;Бейнеуский район - 394 человека, 2036 мест;Мунайлинский район — 104 человека, 2686 мест;Мангистауский район — 0 человек, 1210 мест;Тупкараганский район — 243 человека, 1175 мест;Каракиянский район — 128 человек, 1442 места.В настоящее время в 106 эвакуационных центрах области имеются места для 10 тысяч человек.