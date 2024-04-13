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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 931

Последствия паводков: что происходит в эвакуационных пунктах Мангистау

В Мангистауской области, в связи с паводковой ситуацией, сложившейся в нескольких регионах Казахстана, подготовили 155 эвакуационных пунктов. По данным властей, в наш регион эвакуировали больше 20 тысяч человек из Атырауской области. Тем не менее, в некоторых районах нашей области места в эвакуационных пунктах все еще пустуют.

Иллюстративное фото lada.kz
Более 20 тысяч человек эвакуировали с 4 апреля в наш регион из Атырауской области. Для приема пострадавших от паводков развернули 155 эвакуационных пунктов. Стоит отметить, что для возможного режима чрезвычайной ситуации в Мангистау предусмотрен 201 эвакуационный пункт вместимостью 83 тысячи мест.

К слову, не все из эвакуированных жителей Атырауской области расположились в эвакуационных пунктах: многие из них самостоятельно арендовали жилье или воспользовались услугами гостиниц. Подсчитать точное количество прибывших также не представляется возможным – не все из эвакуированных сообщали по приезду в Мангистау о том, что являются пострадавшими и нуждаются в помощи.

Многие жители региона предложили свои ресурсы для помощи пострадавшим от паводков. Один из них, Шамсадин Гусейнов, председатель азербайджанской диаспоры в нашей области, расположил приехавших в своем общежитии в 3Б микрорайоне. В данный момент там находятся более 40 человек.

Помимо этого, депутат Мангистауского областного маслихита Ирина Беляева рассказала, что сейчас в Актау занимаются сбором продуктов и вещей первой необходимости для людей, которые решили не оставаться в эвакуационных пунктах, а расположились в съемном жилье.

Также в Актау открыт единый центр приема помощи пострадавших, который находится в областном молодежном центре в 6 микрорайоне («Арман»).

Контактные данные пункта приема помощи пострадавшим: +7 (775) 100-95-78; +7 (7292) 33-65-04.

Стоит отметить, что эвакуированные жители Атырауской области в большинстве своем хотят пребывать в административном центре нашего региона, тогда как в одном из районов Мангистау все еще остаются свободные места. В Мангистауском районе и вовсе не остался жить ни один из пострадавших от паводков.

Для справки:

Количество человек в эвакуационных пунктах, а также свободных мест:
Актау – 1556 человек, 1082 места;
Жанаозен – 22 человека, 1090 мест;
Бейнеуский район - 394 человека, 2036 мест;
Мунайлинский район — 104 человека, 2686 мест;
Мангистауский район — 0 человек, 1210 мест;
Тупкараганский район — 243 человека, 1175 мест;
Каракиянский район — 128 человек, 1442 места.

В настоящее время в 106 эвакуационных центрах области имеются места для 10 тысяч человек.




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