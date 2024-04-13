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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:25

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В Актау чиновники обязали предпринимателей ликвидировать незаконные торговые точки

Акимат провел мониторинг территории у торгового дома «Достык» в 26 микрорайоне, передает пресс-служба городской администрации.

Фото предоставили в пресс-службе городского акимата
В мероприятии приняли участие заместитель акима города Дархан Абдалиев, представители отдела предпринимательства и сельского хозяйства, отдела архитектуры и градостроительства, отдела жилищно-коммунального хозяйства и сотрудники полиции.

В Актау чиновники обязали предпринимателей ликвидировать незаконные торговые точки


В ходе мониторинга в районе торгового дома «Достык» в 26 микрорайоне предпринимателям было выдано уведомление о ликвидации незаконных торговых точек. По этому вопросу ответственные лица провели разъяснительную работу среди владельцев павильонов.

В Актау чиновники обязали предпринимателей ликвидировать незаконные торговые точки


- Каждое торговое место должно иметь свой собственный контейнер для мусора. Для этого предпринимателю необходимо заключить договор с компанией, которая занимается вывозом ТБО. Это означает, что мусор с торговых точек должен быть вывезен специализированными службами, а не выброшен в контейнеры для жильцов. Владельцы бизнеса, не следящие за чистотой, могут быть привлечены к ответственности согласно статье 505 Кодекса РК Об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства проводит постоянный мониторинг торговых точек, - сообщил заместитель акима Актау Дархан Абдалиев.


В Актау чиновники обязали предпринимателей ликвидировать незаконные торговые точки



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