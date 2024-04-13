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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:32

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Дорога от села Боранкул до границы Атырауской области по-прежнему закрыта

О текущей ситуации на автодороге, ведущей из Мангистауской области в Атыраускую, сообщили в мангистауском филиале «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото «ҚазАвтоЖол»
По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол», на 13 апреля, в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения, были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на семи участках общей протяженностью 4460 метров в пяти областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО, ВКО).

Ограничение движения распространяется на 11 автодорогах республиканского значения в семи областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, ВКО, СКО) на протяженности 543 километра.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 381 единиц техники и 1082 человек.

Дорога от села Боранкул (бывший Опорный) до границы Атырауской области по-прежнему остается закрыта для транспорта, сообщили в мангистауском филиале нацкомпании.



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