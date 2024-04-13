Затруднена ли поставка продуктов в Мангистау из-за паводков

По причине ограничения движения из-за паводков в Атырауской области поставка продуктов питания в Мангистау осуществляется железнодорожными путями.



За последние четыре дня из Атырау прибыло 24 вагона продовольственных товаров: 12 вагонов картофеля, три вагона яиц, пять вагонов фруктов, один вагон непродовольственных товаров.



Еще 13 вагонов находятся в пути: шесть вагонов прибудут вечером 13 апреля, семь вагонов - 14 апреля.