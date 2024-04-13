Увеличится ли количество двойных пешеходных переходов в Актау

Новую двойную «зебру» шириной около шести метров оценили жители города – ее видно издалека.Люди задались вопросом, появятся ли подобные пешеходные переходы и на других участках автодорог.В Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что двойные «зебры» появились в областном центре по предложению дорожного технического надзора.Чиновники рассматривают вариант установки дополнительных подобных пешеходных переходов, но в каким местах, пока не уточняется.